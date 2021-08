Eleonora Daniele svela il suo desiderio di una seconda maternità e poi dice che …

Eleonora Daniele da quando è diventata mamma della piccola Carlotta è ancora più bella e più radiosa ed è tornata in forma dopo il parto con estrema naturalezza.

La bellissima conduttrice ha svelato quali sono i suoi segreti pe runa vita serena e appagante. Vediamo cosa ha detto.

Eleonora Daniele vorrebbe dare un fratellino a Carlotta

Eleonora Daniele non ha nascosto il suo desiderio di diventare ancora mamma dopo un anno dalla nascita della sua primogenita avvenuta nel mese di maggio del 2020.

La vita di Eleonora Daniele oggi ha un senso diverso e, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha dichiarato che insieme al marito Giulio Tassoni fa molto sport: padel e aeroboxe ma ad aiutarla a perdere peso è anche la sua piccola che ha iniziato a camminare e non la fa stare mai ferma un solo attimo.

Eleonora Daniele ha sposato Giulio Tassoni nel 2019 e dell’eventualità di avere un secondo figlio ha detto: “Ma sarà il cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza”.

A proposito della sua forma fisica ha detto: “Brucio un sacco di calorie. Diete? No, mi piace mangiare. Ma cerco di stare attenta. Adesso sono tornata in forma. Ma forse il vero segreto è Carlotta: ora che corre starle dietro è una vera impresa”

Eleonora Daniele fa gli auguri a Maria Grazia Cucinotta

Il marito di Eleonora Daniele è un imprenditore titolare di una società che si chiama Farmaholding, che gestisce a Roma la Farmacia Reale, una delle più antiche farmacie in Italia.

Eleonora e Giulio che sono stati fidanzati per ben dopo 16 anni si sono sposati nel 2019 e solo un anno dopo è nata loro piccolina.

Qualche giorno è stato il compleanno di Maria Grazia Cucinotta che sui social ha scritto: “Sono arrivata ai 53 anni di meravigliosa vita che tutti voi che mi volete bene avete reso speciale. Grazie sempre per i vostri auguri affettuosi. Vi voglio bene assai”.

E Eleonora Daniele ha commentato così: “Auguri alla mia straordinaria amica Maria Grazia Cucinotta … Ti ho conosciuta qualche anno fa nella splendida isola di Vulcano, e sono rimasta colpita dalla tua straordinaria umanità, dolcezza, umiltà, accompagnate da una forte e solare personalità”.

E, ancora: “Sei sempre vicina ai più deboli e non ti tiri mai indietro nelle battaglie da fare per i più bisognosi …Sono stata fortunata ad averti incontrata e poter condividere con te tanti momenti belli della vita. Sei una persona speciale, sempre in difesa dei diritti delle donne. Ho tanta stima e tanto affetto per te e per l’esempio che sei. Buon compleanno tesoro mio“.

E la Cucinotta: “Grazie di cuore, perché tu sei il cuore”.