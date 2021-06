Eleonora Daniele svela il suo desiderio più grande: la madre è spaventata

Intervista a cuore aperto di Eleonora Daniele a Serena Bortone: ecco perché ha scelto questa carriera.

La brava Eleonora Daniele è stata una delle rivelazioni degli ultimi anni in televisione. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la carriera della giornalista è decollata.

Amata dai telespettatori per la sua professionalità, ma soprattutto per una profonda umanità e per la capacità di immedesimarsi nelle storie che racconta, Eleonora ha rivelato a Oggi è un altro giorno cosa la muove.

Il lavoro in banca, il rapporto con il padre e con l’amato fratello ed il suo sogno più grande: ecco alcuni estratti dell’intervista.

Eleonora racconta: “Sono cresciuta così…”

Vestita di un bel tailleur bianco, Eleonora ha esordito con una frase potente che rende appieno l’idea di lei:

Per me esiste solo la capacità e la forza di lottare per le persone che stanno male e che soffrono. Non è un qualcosa che faccio per chissà quale motivo, sono cresciuta così

La giornalista ha svelato che per lei aiutare gli altri è fondamentale, rivelando che avrebbe voluto fare la missionaria. La madre però sarebbe stata molto preoccupata per questa scelta.

La vita poi è andata in un altro modo, ed a 45 anni si è ritrovata ad essere uno dei volti televisivi più amati della Rai, raccontando le storie degli italiani.

Nel corso dell’intervista poi la Daniele ha parlato dell’amato fratello Luigi, affetto da autismo e venuto a mancare nel 2015.

Con un’emozione palpabile, la conduttrice ha raccontato alcuni episodi legati a lui ed alla sua infanzia