Eleonora Incardona festeggia il compleanno, il vestito glitterato però fa vedere tutto – FOTO

Eleonora Incardona festeggia il compleanno ma regala ai fan alcuni scatti mozzafiato con dei vestiti davvero succinti e sgargianti

Fa sempre parlare di sé Eleonora Incardona, conosciuta dai molti per essere la ex quasi cognata di Diletta Leotta, in quanto appunto ex fidanzata di Mirko Manola. L’emergenza Covid sta cambiando i piani a molte persone e la segregazione forzata in casa sta guastando letteralmente le feste a tutti, anche a chi vorrebbe riabbracciare i propri cari almeno per il proprio compleanno.

Come per la stessa Eleonora che non è potuta scendere in Sicilia dalla sua famiglia ed è stata costretta a restare a Milano con pochissime amiche per la sua festa casalinga privata.

Vestito sgargiante per Eleonora Incardona, che bomba di sensualità

Eleonora però non si è lasciata scoraggiare e, armata anche di specialità gastronomiche siciliane arrivate direttamente da un negozio della capitale, ha deciso di allestire a casa sua una piccola festa privata con alcune contate amiche che come lei vivono a Milano.

La vediamo nelle stories indossare per i suoi fan un succinto abito glitterato blu pavone scollatissimo sul seno, tanto che l’occhio cade inevitabilmente nella scollatura procace del seno in bella mostra. Capelli freschi di piega e trucco impeccabile, dietro di lei una parete rosa di palloncini e la scritta “Inca”, calici di spumante per festeggiare in allegria.

Tantissimi gli auguri che le sono arrivati in questo giorno davvero speciale da parte di amici e colleghi, Eleonora ha incantato ancora una volta per il suo fascino galattico e la simpatia che la contraddistingue anche in questo momento difficile.