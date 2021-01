Eleonora Moscianese, sexy selfie in pantaleggings aderenti: stupenda – FOTO

Eleonora Moscianese manda in visibilio i follower di Instagram con un selfie molto sexy: pantaleggings aderenti e fisico da 100 e lode

Nonostante la sua non molto nota fama di giornalista sexy, Eleonora Moscianese mira sempre a mantenere alto il morale dei follower di Instagram con pose affascinanti. Non sappiamo molto della sua vita da “stellina” del giornalismo, ma il fascino dei grandi eventi è una sentenza in temini di sostanza.

La passione per lo sport e in modo particolare per il calcio ha sempre dato una speranza in più, per una carriera di rose e fiori. In passato ha ricoperto la carica di “addetto stampa” del Morro D’Oro Calcio, squadra che milita nella promozione italiana. Mentre ad oggi ha deciso di aprirsi altri spiragli di carriera più blasonati, firmando un contratto da “capitano” della stampa giornalistica del “Castelnuovo Vomano”.

Laurata in “Scienze Della Formazione e dei Servizi Sociali”, Eleonora attende il momento giusto per consacrarsi in una piazza di maggiore prestigio, che punti su di lei e su una visibilità, in netto rialzo già da oggi

Eleonora Moscianese fa “impazzire” i follower di Instagram con una posa “sportiva”

Non è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, ma ha impiegato davvero poco tempo per mettersi in mostra con la sua “verve” di giornalista sportiva. Così la bella Eleonora Moscianese ha indirizzato il suo “ago della bilancia” verso altri lidi, per racimolare un pò di notorietà.

Eccola dunque sbarcare in maniera sexy e “scoppiettante” su Instagram, dove ha raggiunto in poco tempo oltre 110 mila seguaci. Un bottino di presentazione niente male, che potrebbe contribuire ad innalzare le sue ambizioni di web influencer. Si tratta di un’alternativa niente male, che al giorno d’oggi va molto in voga e naturalmente ha “stuzzicato” anche i pensieri della Moscianese.

Una volta intrapreso il sentiero delle divinità o blogger in forte ascesa, non ha intenzione di fermarsi. Tra pose incadnescenti e provocanti, eccola spiccare con il meglio del suo repertorio. Ovvero un fisico da silhouette, tipico di una modella da passerella e un pantaleggings “casalingo” molto aderente che risalta la rotondità del fondoschiena.

Un “colpo d’occhio” ad effetti a sorpresa per Eleonora, che ha dato adito ai follower di sognare in grande e magari vederla un giorno esibirsi tra i big