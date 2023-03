Eleonora Voltolina: “Lo stage gratuito? È classista”

E se si permettesse di essere stagisti solo agli studenti e a chi ha appena concluso un percorso di studi? Forse lo stage tornerebbe a ricoprire il ruolo puramente formativo che, in teoria, avrebbe sempre dovuto avere. E cesserebbe, una volta per tutte, di essere una forma di sfruttamento legalizzata, applicabile a persone in età avanzata (in Italia ci sono stagisti cinquantenni!), a professionisti con esperienza pregressa, e perfino a chi svolge le mansioni più operative.

A sostenerlo da sempre è Eleonora Voltolina, la giornalista che ormai da anni si batte per i diritti di questi lavoratori invisibili, da quando, nel 2007, ha aperto il blog “La Repubblica degli Stagisiti”, uno spazio dove i tirocinanti possono confrontarsi, mantenersi sempre aggiornati sulle nuove normative in fatto di stage e imparare la sottile arte di non farsi sfruttare.

Gioco di parole con il primo articolo della Costituzione, già dal titolo La Repubblica degli Stagisti denuncia l’abuso che dei tirocini viene fatto in Italia – dove ogni anno viene attivato un numero di stage pari a circa mezzo milione – e ha avuto, da subito, una risonanza inaspettata.

«Fa sorridere dirlo oggi, però 15 anni fa non era usuale che un blog attirasse su di sé tutta questa attenzione. E invece, quello che era solo un blog creò un casino pazzesco nel panorama della discussione pubblica, innescando interrogazioni parlamentari, occupando le pagine dei giornali più importanti», racconta Eleonora a The Map Report. «La mia idea non era quella di diventare portavoce di istanze degli stagisti. O meglio, questo desiderio c’era, ma non lo consideravo davvero realizzabile».

Nel corso della sua storia, La Repubblica degli Stagisti ha conseguito moltissimi traguardi. Il più grande quello di aver contribuito all’introduzione dell’obbligo di indennità per i tirocini extracurriculari, quelli slegati da un percorso scolastico o universitario.

Una battaglia che, però, Eleonora definisce solo “parzialmente vinta”: restano ancora scoperti e privi di tutele i tirocini curriculari, per i quali non è prevista un’indennità minima obbligatoria e la cui regolamentazione è ferma al decreto ministeriale 142/1998. E a giudicare dalla grinta con cui ce lo racconta, sembra che Eleonora non si fermerà finché non avrà ottenuto delle garanzie anche per i tirocini curriculari. Ma facciamo un passo indietro.

Come nasce La Repubblica degli Stagisti?

«Nasce dalla combinazione della mia esperienza personale e dal mio interesse per il diritto del lavoro. L’ho fondata quando avevo 29 anni, dopo aver fatto 5 stage, quasi tutti non pagati, e dopo aver concluso la scuola di giornalismo, durante la quale mi ero resa conto che mi piaceva il tema lavoro, che mi incuriosivano le statistiche e l’impatto concreto che le normative hanno sulla vita delle persone.

Mentre, tra i miei compagni di università, c’era chi voleva diventare giornalista di moda, di sport, o di cronaca giudiziaria, io ho capito che volevo parlare di lavoro. E, soprattutto, dei segmenti più opachi del mercato del lavoro e di quella fetta della popolazione più svantaggiata, principalmente i giovani e le donne. Così ho aperto un blog. Constatato che il tempo e l’entusiasmo che dedicavo alle notizie sul tema del tirocinio erano sempre maggiori, e che l’impatto che stavo avendo era fortissimo, ho deciso di trasformare il blog in una testata giornalistica online, con informazioni a 360 gradi sul mondo dei tirocini e un sistema di finanziamento basato sulla visibilità che diamo sul sito alle aziende virtuose, che dimostrano di comportarsi bene con gli stagisti».

E gli stagisti si lasciano coinvolgere facilmente nella causa?

«È molto difficile fare il tipo di advocacy che portiamo avanti, perché chi rappresenta un gruppo di interesse, di solito, rappresenta una categoria “stabile”.

Per esempio, un’associazione che si occupa di diritti per i disabili può contare su persone che si riconoscono come beneficiari del suo lavoro e che, a loro volta, hanno il desiderio di mettersi in gioco e diventare attivisti per i diritti dei disabili. Lo stesso discorso vale per chi milita contro il razzismo o per i diritti LGBT. Si tratta di categorie in cui alcune persone si riconoscono e che sono parte integrante del loro essere. Al contrario, lo stage è una condizione dalla quale si vuole scappare e non ci si vuole riconoscere. È solo un passaggio tra il momento in cui si è fieri di essere studenti e il momento in cui si vuole diventare lavoratori. Manca quindi l’orgoglio di essere stagisti. All’inizio pensavo che uno degli obiettivi della Repubblica degli Stagisti potesse essere quello di creare “un orgoglio stagista”. Ci ho provato per alcuni anni, per poi rendermi conto che è impossibile».

I giovani vengono spesso descritti come “pigri” e in molti pensano che sia un’esagerazione delle nuove generazione lamentarsi degli stage…

«I venti-trentenni di oggi vivono una grande incertezza lavorativa e si trovano in condizioni economiche e professionali drasticamente peggiori rispetto a coloro che li hanno preceduti. Questo ha degli effetti sia psicologici, a livello individuale, sia sociologici. Sono generazioni che, considerate a livello collettivo, affrontano il futuro e le scelte di vita in maniera diversa, poiché dalle condizioni economiche e lavorative dipendono tutte le altre decisioni: andare a vivere da soli, allontanarsi dalla città dei propri genitori oppure no, mettere su famiglia…

Sono momenti chiave della vita, e spesso chi è cresciuto in generazioni procedenti non si rende conto delle difficoltà che devono affrontare i giovani di oggi. Anche a questo è servita l’attività della Repubblica degli Stagisti, a dire ai decisori politici: “Svegliatevi!”

Ovviamente non è sempre vero che tutti gli anziani non capiscono quello che vivono le nuove generazioni. Prova ne sia che il primissimo a dare credito alla Repubblica degli Stagisti fu il giuslavorista Pietro Ichino. All’epoca aveva più di 60 anni, era senatore e ha portato avanti interrogazioni parlamentari su delle questioni che avevamo sollevato noi e che non erano mai state denunciate prima. Ma comunque è più usuale che i giovani capiscano meglio le esigenze dei giovani: penso a Massimo Ungaro, Chiara Gribaudo, Lia Quartapelle in Parlamento, Brando Benifei all’Europarlamento, solo per fare qualche esempio».

A proposito della forzata posticipazione delle scelte di vita, il PD nel suo programma elettorale parla proprio di voler “restituire ai giovani il diritto a diventare adulti”, menzionando, tra le proposte, quella di voler istituire l’obbligo di retribuzione per gli stage curriculari. Cosa ne pensi?

«Insieme a Italia Viva, il PD è stato uno dei referenti politici che ha sempre avuto più attenzione a queste tematiche. A volte l’hanno avuto anche il Movimento 5 stelle e alcuni partiti di sinistra, ma Italia Viva e PD hanno sempre fatto seguire i fatti alle parole, anche in in diretta collaborazione con noi, o comunque coinvolgendoci nei dibattiti e chiedendo il nostro parere nella costruzione dei testi. Il PD ha preso una sua strada anni fa, facendo una proposta molto forte: abolire gli stage extracurriculari, con un tempo di latenza».

Cosa si intende con “tempo di latenza”?

«Significa prevedere un tempo di transizione per non togliere, a chi ha appena finito un percorso universitario, la possibilità di effettuare uno stage. Se, per esempio, la legge che abolisce i tirocini extracurriculari venisse approvata oggi, bisognerebbe che non entrasse in vigore immediatamente, ma invece che “annunciasse” che, in un arco di tempo da qui ai prossimi 2/3 anni, non sarà più possibile svolgere un tirocinio extracurriculare. Così si darebbe la possibilità alle persone che hanno appena concluso un corso di studi, e che non avrebbero più modo di svolgere un tirocinio curriculare, di arricchire il proprio cv con un’esperienza di stage. Considerare un tempo di latenza è quello che ho sempre suggerito, perché abolire gli stage extracurriculari in modo brutale, senza prevedere un tempo di passaggio, significherebbe condannare una certa generazione a non avere accesso a quello che, nel bene o nel male, è uno strumento di avvicinamento al mondo del lavoro.

Inoltre per me l’abolizione degli stage extracurriculari ha senso, purché ci sia prima una legge fortissima sui curriculari. Questo deve essere chiaro: non si possono abolire gli stage extracurriculari, che sono gli unici per cui abbiamo ottenuto dei diritti, se prima non otteniamo gli stessi diritti per gli stage curriculari. Altrimenti rischiamo di buttare via gli unici stage per cui abbiamo tenuto delle tutele, tenendoci la forma peggiore di tirocinio. Quindi, prima bisogna fare una legge per garantire ai tirocinanti curriculari un’indennità minima obbligatoria e delle tutele che li mettano al riparo dal rischio sfruttamento. In pratica, bisogna trasferire ai curriculari i diritti che abbiamo faticosamente ottenuto per gli extracurriculari. Per me lo stage extracurriculare avrebbe senso continuasse a esistere, ma normato in maniera molto più stretta, per esempio, vietandolo per le persone che hanno superato una certa età. Perché? Perché in Italia ogni anno ci sono decine di migliaia di stagisti over 40! Ci sono perfino stagisti cinquantacinquenni».

Quali sono i settori che più abusano dello strumento stage?

«Un settore pessimo per gli stagisti è quello turistico ricettivo, all’interno del quale tanti stagisti vengono usati subito in maniera operativa e quasi mai assunti: in hotel, ristoranti, camping, bar. Anche il mondo dell’editoria è poco generoso con gli stagisti: c’è una bassissima probabilità di essere assunti a conclusione dello stage».

Come è evoluto lo stage nel corso degli anni?

«C’è stata una buona evoluzione dal punto di vista normativo. Con la nostra battaglia siamo arrivati ad avere delle leggi, perfino in anticipo rispetto all’entrata in vigore della normativa europea che chiedeva agli Stati membri di assicurare più qualità formativa e controlli sugli stage. Grazie all’azione della Repubblica degli Stagisti, tra il 2009 e il 2012 abbiamo ottenuto, poi, nel 2013- 2014, un malloppo di nuove normative regionali per i tirocinanti extracurriculari, tra cui l’obbligo della indennità mensile. C’è stato poi il lungo iter intrapreso dall’Unione Europea, tra cui la stesura della “Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati”, a cui ho contribuito. C’è da dire che, anche se la normativa è molto migliorata, negli anni c’è stato un aumento preoccupante del numero dei tirocini».

Secondo te lo stage, così come viene utilizzato in Italia, è un ostacolo alla mobilità sociale? Non tutti possono “permettersi” di lavorare gratis o quasi e vivere sulle spalle della propria famiglia.

«È una risposta complessa. Innanzitutto, lo stage come elemento critico del mercato del lavoro, che può, cioè, celare sfruttamento, è un fenomeno possibile solo in Paesi ricchi. Non esiste il fenomeno dello stage non pagato in India o in Bangladesh, dove ci sono problemi più gravi. Qui, invece, abbiamo il fianco scoperto a vari tipi di abusi, tra cui questo, che fa sì che i giovani entrino più tardi dei loro coetanei dei Paesi industrializzati nel mondo dell’età adulta. Penso che lo stage sia classista se gratuito, poiché, in tal caso, solo chi ha una famiglia stabile può permettersi di candidarsi per quell’opportunità. Così facendo, vengono esclusi tutti gli interessati che, nonostante siano in possesso dei requisiti per accedervi, sono sprovvisti di quello base: la possibilità di mantenersi da soli nei mesi di formazione in azienda.

Si capisce, quindi, come abolire la gratuità degli stage significhi fare un passo verso la democratizzazione delle opportunità di stage. Ed è per questo che noi ci battiamo dal giorno uno della Repubblica degli Stagisti, da quando eravamo ancora un blog nel 2007, contro la gratuità degli stage che, a pensarci bene, è un problema anche per chi viene da famiglie abbienti, perché, quanto più si è dipendenti economicamente dalla propria famiglia, tanto più la famiglia esercita una pressione che condiziona le scelte personali dell’individuo: cosa studiare, che lavoro fare, dove andare a lavorare, che tipo di stile di vita avere».

Quando finalmente tutto sarà perfetto per gli stagisti e non ci sarà più nulla per cui battersi, che cosa farai?

«Ho fondato La Repubblica degli Stagisti nella speranza che, un giorno, avrei potuto chiuderla. Tuttavia, per come stanno andando le cose, temo che avrà ancora motivo di esistere per molti anni, almeno fino a quando non porteremo a casa dei risultati chiari sui tirocini curriculari. E fino a quando non ci sarà un cambiamento culturale su come trattare gli stagisti e su come non sfruttarli, tanto nelle aziende quanto nelle pubbliche amministrazioni. Insomma, penso ci vorrà ancora qualche anno di lavoro. Però, dopo tutto questo tempo, ho sentito il bisogno di creare qualcosa di nuovo: ho un progetto in partenza che si chiama “The Why Wait Agenda”, un sito internet e un podcast, che approfondisce le ragioni per cui le persone, i giovani soprattutto , non riescono ad avere il numero di figli che desiderano, e indaga– da una prospettiva inusuale perché completamente laica e pro-choice – quali sono tutti gli elementi economici, lavorativi e culturali che bloccano le nuove generazioni e che portano, sempre più spesso, a posporre il momento di mettere su famiglia».

L’articolo Eleonora Voltolina: “Lo stage gratuito? È classista” proviene da The Map Report.

Vito Califano