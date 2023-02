‘Eles agiam com violência’, diz delegado sobre prisão de suspeitos de realizar vários roubos de celulares na Zona Sul de Aracaju

Segundo a polícia, um mapeamento da ação dos suspeitos na região foi realizado e resultou nas prisões. Dois homens são presos suspeitos de roubar celulares após monitoramento da Polícia Civil

Após o mapeamento da atuação de suspeitos de roubar celulares em bairros da Zona Sul de Aracaju, a Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (10), que dois homens foram presos.

“São dois homens que demonstram periculosidade alta, sendo que um deles já tinha registro anterior. Eles agiam com violência na prática de crime com o uso de arma de fogo, ameaçavam as pessoas caso elas não entregassem seus aparelhos celulares”, explicou o delegado Jeferson Alvarenga.

Segundo ele, um mapeamento da ação dos suspeitos na região foi realizado e, a partir dele, foi possível efetuar a prisão. “Como sabíamos que os assaltos aconteciam pela manhã e em determinadas áreas do bairro, fizemos o acompanhamento na região, identificamos uma vítima que tinha acabado de ser roubada. Iniciamos as buscas e os autores do crime foram presos em flagrante”.

O delegado disse que no mesmo dia os investigados haviam cometido três roubos no bairro Santa Maria. Todos os aparelhos foram recuperados e uma arma de fogo foi apreendida.

“Eles praticam terror, descem da moto e olham direto para você, como no meu caso, que apontaram uma arma para a minha cabeça. O que eu passei eu não desejo que ninguém passe”, disse uma das vítimas, que conseguiu recuperar o celular roubado.

No entanto, a polícia acredita que outras pessoas possam ter sido vítimas dos suspeitos. “Com o início dos registros no dia 15 de janeiro, acreditamos que há outros roubos que serão esclarecidos na região do Santa Maria, 17 de Março e Atalaia”.

