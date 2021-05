Elettra Lamborghini confessa cosa farà dopo la tv: rivelazione “bomba” per i fan

La cantante rapper annuncia lo stop in tv spiazzando clamorosamente tutti: ecco cosa avrà in mente di fare per il futuro.

In pochi si aspettavano un’uscita di questo genere. Eppure è avvenuta con qualche mese d’anticipo. D’altronde parliamo di un personaggio che al giorno d’oggi non si smentisce mai, come Elettra Lamborghini.

L’opinionista tv de L’Isola dei Famosi ha fatto le fortune della tv e dei social network con numerosissimi fan al seguito. Il suo avvento negli studi, capitanati da Ilary Blasi ha contribuito ad alimentare il successo. Ormai prossimo alla chiusura del sipario, la moglie di Afrojack ha già ben impresse le idee su ciò che vorrà fare in futuro.

Una notizia sconcertante per alcuni, succulenta per altri, dal momento in cui Elettra è stata come suo solito, trasparente. Ma cosa o chi attenderà l’esperta del twerking? La rivelazione in un’intervista, rilasciata di recente sta già facendo il giro del web e del gossip in generale

La rapper non si smentisce e “sputa fuori il rospo”: “Mi dedicherò a …”

Un’Elettra Lamborghini senza freni è quella a cui assistiamo in questi ultime settimane. Quando la rapper decide di intervenire in tv o da un punto di vista personale, non lo fa quasi mai in maniera banale. E infatti, l’uscita della twerkina ha spiazzato davvero tutti!

L’ereditiera ha approfittato di un’intervista a “Confidenze” per svelare cosa farà in futuro dopo la tv. Per prima cosa, niente più tv! Una dichiarazione a “freddo” che farà soffrire la maggior parte dei suoi fan. Poi l’assist a ciò per cui è diventata famosa proprio in tv.

Il gossip magari non farà per lei, mai quanto la musica. Non a caso ha svelato a tutti, un sogno nel “cassetto”, ovvero quello di seguire le orme di Laura Pausini. Prima però il dovere di…mamma!

Sempre stando alle sue parole, infatti, la rapper sembra piuttosto decisa a voler estendere la sua famiglia a tre componenti. E solo dopo essersi presa cura del suo bebè potrà tornare a far sognare il grande pubblico dei concerti.