elettra-lamborghini-diventa-regina-del-far-west:-che-sorpresa-per-i-fans

Prorompente e conturbante come non mai, Elettra Lamborghini fa sognare i suoi ammiratori in vesti da pericolosa cow-girl, ed è pazzesca.

Continua a restare sulla cresta dell’onda, la cantante originaria di Bologna. Infatti la sempre prorompente artista non dimentica certo quale sia il suo mestiere principale.

Elettra Lamborghini sul set di Pistolero Foto da Instagram

Dopo il divertissement televisivo che la vedrà impegnata ancora per pochi altri giorni in qualità di opinionista de “L’Isola dei Famosi”, Elettra Lamborghini riappare nelle vesti di cantante e ballerina e presenta il suo ultimo singolo, dal titolo “Pistolero”.

Giusto in tempo per inaugurare la stagione estiva ormai alle porte e far ballare tantissimi turisti italiani e non, al mare ed in montagna. Il brano della 27enne che in passato ha calcato anche il palco del Teatro Ariston di Sanremo presenta un nome che è tutto un programma.

Intensità, voglia elettrica “di bailare” e sentimenti calienti. Ormai da diversi anni lei è una delle grandi protagoniste del periodo più caldo dell’anno, sia in duetti che da sola.

La cantante è assolutamente irresistibile

Il suo “Pistolero” si contraddistingue proprio per le sonorità ritmiche, molto orecchiabili, tipiche di un brano leggero concepito apposta per quando fa caldo e per quando si sta in particolar modo in spiaggia.

Ok vi spoilero il ritornello😜😜😜 giusto per farvi venire voglia….😜🤪🤪 ⚠️SPOILER ALERT⚠️🔫 STANOTTE A MEZZANOTTEEE sapete cosa fare😋😛🎵🎶🎵🎶ESTA NOCHE A LA MEDIANOCHE YA SABES QUE HACER😜😍🤪🔫 PISTOLERO OUT TONIGHT AT MIDNIGHT🎵🎶😍 pic.twitter.com/Qsy2ABTFDA — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 3, 2021

La bella Elettra Lamborghini ha vissuto dei brutti momenti in passato, con la clausura forzata durante il lockdown del 2020 che la vide aumentare di peso. Poi però lei ha saputo far fronte alle difficoltà, reagendo e riuscendo e ritrovare in breve tempo la migliore forma.

E ha fatto lo stesso anche a marzo, quando è rimasta vittima dell’attacco del virus, che l’aveva contagiata. Per questa sua positività al Covid, la cantante aveva dovuto saltate le primissime puntate in studio de “L’Isola dei Famosi”, salvo poi tornare meglio di prima.

Ora ecco la sempre elettrica Elettra pronta a farci scatenare, a maggior ragione per via del fatto che questa estate non sarà castigata come quella dello scorso anno.

Finalmente si comincia ad intravedere una parvenza di normalità, anche se sarà necessario continuare a rispettare alcune regole basilari per la sicurezza.