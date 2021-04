Attuale opinionista dell’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha cominciato la sua avventura nel programma condotto da Ilary Blasi a reality già iniziato e questo perchè ha contratto il Covid, un periodo non felice per l’esuberante cantate che ha ricordato in una recente intervista rilasciata a Verissimo.

Elettra-Lamborghini solonotizie24

Elettra Lamborghini: “Non pensavo ad altro…”

Sposata dallo scorso Settembre nonostante le restrizione dovute all’emergenza Coronavirus Elettra è una donna molto felice, adora il marito e durante la positività quello che l’è mancato di più è stato sicuramente il contatto con lui: “Come è stato riabbracciare mio marito dopo l’isolamento? Molto focoso, perché non pensavo ad altro” ha confessato l’it girl a Silvia Toffanin che ha ironizzato anche sui suoi pittoreschi modi d’apparire. Elettra tuttavia ha un passato nei reality, ha partecipato a vari show dove è apparsa decisamente sopra le righe.

Tra i vari gossip di cui è stata protagonista in questi giorni se n’è aggiunto anche un altro rivelato dall’accreditato sito Dagospia. Secondo la piattaforma diretta da d’Agostino Elettra avrebbe avuto un flirt con Achille Lauro. Secondo alcune fonti vicine ai due artisti la Lamborghini avrebbe contattato in tempi non sospetti Achille Lauro per farsi scrivere una canzone. In quel periodo Elettra debuttò con successo con il singolo Elettra “Pem Pem”, e nello stesso periodo Lauro scrisse “Bam Bam” che secondo alcuni era destinata proprio all’artista.

Elettra Lamborghini e Achille Lauro fonte Instagram

Elettra Lamborghini e Achille Lauro c’è stata una simpatia?

Dagospia è certo che tra Achille Lauro e Elettra Lamborghini c’è stata più di una simpatia, i due probabilmente vicini per motivi di lavoro avrebbero avuto un flirt. Il gossip per il momento non è stato confermato ne tanto meno smentito dai diretti interessati ma ha incuriosito sia gli addetti ai lavori che i fans dei due artisti.

Intanto Achille Lauro è in tour promozionale per presentare il suo nuovo album LAURO, mentre Elettra è parte integrante dell‘Isola dei Famosi, il ruolo d’opinionista le calza a pennello. La it girl piace al pubblico per la sua spontaneità ma anche per la scelta dei suoi outfit audaci, trend e decisamente molto griffati!