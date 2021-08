Elettra Lamborghini è incinta? Un indizio infiamma i social: FOTO

Elettra Lamborghini incinta? La cantante infiamma i fan: “Saluti da noi tre”

La notizia rimbalza in rete già da qualche settimana, questa volta però ad esporsi è stata Elettra Lamborghini: la cantante potrebbe essere incinta. A scaldare i social è stata proprio la stessa cantante emiliana, che direttamente dalla propria dimora vacanziera ha postato uno scatto con frase in didascalia che ha fatto impazzire i suoi milioni di fan. La cantante, che dopo l’avventura come opinionista dell’Isola dei famosi si è rigettata a capofitto nella musica lanciando il nuovo album, sarebbe dunque in procinto di allargare la famiglia insieme all’artista Afrojack. Questo il contenuto del post pubblicato su Instagram da Elettra Lamborghini:

Selfie a Mykonos ciao da noi 3

nessun riferimento preciso ma un semplice indizio che va ad unirsi ad altri lanciati nelle scorse settimane. Non resta che restare connessi con l’account Instagram della cantante per cercare di capirne di più.

Elettra Lamborghini fa impazzire i fan su Instagram: “Allora sei incinta davvero!”

Il post pubblicato da Elettra Lamborghini di recentissimo su Instagram ha letteralmente scatenato le fantasie dei fan, che ormai da diverse settimane si chiedono se la cantante sia davvero incinta. Numerose voci e indizi si sono infatti rincorsi nei tempi recenti circa una possibile gravidanza dell’ereditiera, anche se una conferma vera e propria è mancata: “Allora sei incinta davvero” – scrive in commento al post di Elettra Lamborghini una fan che si augura di ritrovare incinta la famosa artista internazionale – . Sono veramente in tanti però a sperare in un test di gravidanza positivo per la cantante.

Elettra Lamborghini scherza con i follower: “Eccolo arrivato”

Sulla simpatia di Elettra Lamborghini c’è molto poco da dire, la cantante infatti non è nuova a episodi divertenti e sketch comici sui social. Uno dei più recenti riguarda il suo nuovo album, con Elettra Lamborghini che ha informato i fan sull’arrivo in casa del suo nuovo disco, in realtà uscito nei vari store diversi giorni prima.

L’articolo Elettra Lamborghini è incinta? Un indizio infiamma i social: FOTO sembra essere il primo su LaNostraTv.