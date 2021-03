Elettra Lamborghini: “È morto il mio cane”, era con lei nel collegamento con L’Isola dei Famosi

“Non ho pace in questo periodo“, inizia così la story Instagram di Elettra Lamborghini che annuncia la morte del suo cane Roy, che era con lei lunedì sera quando è partito il collegamento con Ilary Blasi dallo studio dell’Isola dei Famosi 2021. La cantante è in isolamento dopo essere risultata positiva al Covid-19. Il messaggio ai fan: “Non ho pace in questo periodo. Stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia smettila di mandarmele dietro“.

Il cane Roy in collegamento con L’Isola dei Famosi

Elettra Lamborghini ha poi condiviso una foto del cane Roy, del quale ha tatuato l’iniziale per averlo per sempre sul suo corpo. Roy era con lei quando Ilary Blasi si è collegata dallo studio dell’Isola e alla domanda su come stesse dopo essere risultata positiva, Elettra aveva risposto: “Bene, il mio cane non mi sopporta più“. Oggi a nemmeno 48h da quella sera la triste notizia. In effetti, a ben vedere il video era chiaro che il cucciolo fosse un po’ dimesso, i fan avevano notato non si fosse mai mosso dal letto accanto a lei, steso senza particolare energia, ma difficile è dire se avesse già un’indisposizione tale da lasciar poi presagire il decesso improvviso.

in foto: Il cane con lei durante la diretta dell’Isola

La perdita del cavallo Lolita

La Lamborghini, da grande amante degli animali, è appassionata di ippica ed è molto legata ai suoi animali domestici. Lo scorso ottobreha perso il suo amato cavallo Lolita a causa di una colica che poi l’ha condotta al decesso in poche ore. Già allora la cantante aveva condiviso tutto il suo dolore con un lungo post su facebook: