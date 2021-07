elettra-lamborghini,-esibizione-a-rischio.-“ho-avuto-un-mancamento”:-come-sta

Elettra Lamborghini non si esibisce? Le sue condizioni di salute sono incerte: ecco cosa è successo alla regine del twerking.

Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere ospite al programma Battiti Live iniziato lo scorso 25 giugno ma a quanto pare le cose sono andate diversamente. Anche la regina del twerking e del ballo ha i suoi momenti di debolezza.

Alle prove la cantante ha avuto un mancamento ed ha fatto preoccupare i presenti e i fan che vogliono sapere quali sono le sue condizioni di salute. A dare la notizia è stata proprio l’artista che ha condiviso il disagio su Instagram.

Eletta Lamborghini: come sta?

Elettra Lamborghini era una tra gli ospiti presenti all’ultima puntata di Battiti live tanto da pubblicare anche una foto su Instagram per i fan.

La cantante si è sentita male durante le prove ed ha spiegato ai fan cosa è successo attraverso una storia su Instagram:

Presa a malissimo. E’ tutta la settimana che sono stanchissima ma sto mangiando benissimo e prendendo multivitaminici, pensavo di essere più in forma. Vabbè speriamo faccia meno caldo stasera, altrimenti non ballerò.

Poi però sembra che la situazione sia andata migliorando ed ha potuto esibirsi sul palco del programma che quest’anno si terrà nel Sud Italia. A condurre questa edizione ci saranno sempre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, direttore artistico dello show.

Si alterneranno tra Puglia e Basilicata e ogni sera ci saranno artisti diversi a dare vita ad uno spettacolo senza precedenti. Le prime puntate hanno ottenuto ottimi risultati e adesso si pensa alla prossima.

Adesso la Lamborghini si gode una mini vacanza ed ha già annunciato che staccherà il telefono per tutta la durata. Intanto il primo post è stato messo, credete veramente che la cantante non condividerà con i fan il resto del viaggio? I follower non vedono l’ora di vederla in costume con tutti i suoi bene al sole.