Elettra Lamborghini fa una confessione: “Mi sono sentita molto giù

Elettra Lamborghini, triste confessione: “Non so cosa voglio comunicare”

Elettra Lamborghini, solare cantante nonché opinionista de L’Isola dei Famosi, nelle ultime ore ha utilizzato i suoi social per interagire un po’ con i suoi fan e followers. Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Elettra Lamborghini ha fatto sapere ai suoi fan di sentirsi emotivamente cambiata dopo aver contratto il Covid, per poi confessare con molta onestà di essere particolarmente spenta ultimamente, aggiungendo: “Non ascolto musica ad oggi, né parlo molto…non so esattamente cosa voglio comunicare, dopo aver preso il Covid mi sono sentita molto giù“. Elettra Lamborghini infatti ha molto patito la sua positività al Covid, non tanto per la sintomatologia, ma per l’esclusione totale dalla vita sociale e dai suoi cari, conseguenza che le é costato un periodo di forte stress e tristezza.



Elettra Lamborghini ammette: “Non ho voglia di fare la brava”

Come giá anticipato, Elettra Lamborghini a causa Covid-19 é stata costretta ad essere temporaneamente allontanata dai suoi contatti e dalla sua famiglia per superare la malattia in totale solitudine. Rispondendo ad alcune domande dei fan più curiosi su Instagram, Elettra Lamborghini ha confessato di essere stanca della monotonia che causa la pandemia e l’attuale situazione di emergenza sanitaria, ammettendo: “Dopo aver contratto il Covid mi sento meglio…ma ora ho voglia di fare confusione, non ho voglia di fare la brava ecco“.

Elettra Lamborghini sul suo fandom e sulla sua musica: “Mi manca da morire il palco”

Prima di essere opinionista de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini, che di recente ha anche svelato chi secondo lei vincerá l’Adventure Game, é una cantante raggaeton. Elettra infatti, prima della pandemia viaggiava per tutto il mondo in tour e la sua musica é diventata di fama internazionale. Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Elettra Lamborghini ha aperto una parentesi sui suoi fan più fedeli, confessando: “Mi mancano molto onestamente, io tramite follower non capisco, per me i social sono ancora un tabù. A me piace il contatto con le persone e parlare con loro. Mi manca da morire il palco“.

