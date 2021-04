Elettra Lamborghini: isolata dagli altri due opinionisti dell’Isola | Ecco il motivo

Elettra Lamborghini è una cantante e un personaggio televisivo, nipote dell’imprenditore Ferruccio Lambroghini. E’ una degli opinionisti di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Voi sapete come mai si siede sempre lontano dai colleghi?

Elettra Lamborghini è una nota cantante, volto televisivo senza peli sulla lingua e influencer che su Instagram ha 6.6 milioni di followers. Viene considerata la regina del twerk e spera che la situazione torni alla normalità per poter ricominciare a cantare e esibirsi in pubblico.

Si è buttata nel mondo musicale nel 2018 raggiungendo subito il successo con il singolo Pem Pem che ha vinto due dischi di platino, mentre l’anno dopo nel 2019 ha pubblicato il suo primo disco solista: Twerking Queen. E’ anche molto attiva in tv e quest’anno è opinionista per l’Isola dei Famosi. Proprio al settimanale Oggi ha sparato a zero su alcuni protagonisti e fatto un pronostico su chi vincerà.

Di Valentina Persia ha detto che è nervosa, che sta tirando fuori la sua parte peggiore e che a volte è persino cattiva. Gilles Rocca, invece, secondo lei è un leader, mentre non ha ancora inquadrato Roberto Ciufoli. Non ha invece belle parole per Beatrice Marchetti che definisce una “ragazzetta qualunque”, mentre secondo lei il favorito di quest’anno è Andrea Cerioli.

Qualcuno forse avrà notato come l’ereditiera sia seduta in studio molto distante dai colleghi e si sarà chiesto come mai. Scopriamolo!

Elettra Lamborghini come opinionista dell’Isola dei famosi

In quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 abbiamo tre opinionisti ad aiutare Ilary Blasi nella conduzione: la presentatrice Iva Zanicchi, il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e la Lamborghini, appunto. Durante le dirette i tre non hanno avuto scaramucce e sembrano andare piuttosto d’accordo. Zorzi, in particolare, pare essere amato da tutti.

Elettra è arrivata in studio a stagione già avviata, esattamente nella terza puntata, poiché prima, purtroppo, era a casa col Covid. Stava bene e infatti si collegava direttamente dalla sua abitazione commentando quanto accadeva in Honduras. Quando poi è arrivata ha spiccato subito, come suo solito, per essere spigliata e diretta. Siede però dalla parte opposta dei compagni. Come mai?

La posizione infelice in studio

A rispondere sono stati sia Tommaso Zorzi che la diretta interessata in due contesti diversi. Il primo è stato interrogato da Sonia Bruganelli durante il programma del vincitore del gf vip, Punto Z, format da lui presentato sulla piattaforma streaming di Mediasetplay. Il conduttore ha spiegato che quando è iniziato lo show lui e la Zanicchi, in assenza della compagna si sono sistemati vicini a Ilary e che tre poltrone allineate a un metro di distanza per via delle norme Covid non potevano starci sul palco.

Così l’influencer è finita “isolata” dal resto del gruppo, ma non per una precisa volontà. Poco tempo fa ha risposto lei stessa, a questo proposito, sul suo profilo Instagram spiegando ai fan che la interrogavano che le dispiace stare seduta lontana dai colleghi, perché deve gridare molto per farsi sentire da loro, ma che in tre distanziati non entravano nell’obiettivo della telecamera messi vicini.

