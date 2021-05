Elettra Lamborghini, l’annuncio è appena arrivato: l’ha svelato solo ora

Elettra Lamborghini ha appena dato uno splendido annuncio a sorpresa: sul suo canale social, la cantante ha fatto esplodere di gioia i fan.

Aveva detto che l’avrebbe fatto proprio quest’oggi. E, in effetti, è stato proprio così. Pochissimi istanti fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Elettra Lamborghini non ha affatto potuto fare a meno di dare uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi sostenitori. Sappiamo benissimo che la cantante non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con loro. Ed è proprio per questo motivo che una notizia del genere non poteva fare a meno di condividerla con i suoi followers. Sia chiaro: fino a questo momento, la bella Lamborghini non ha svelato tantissimi dettagli. Quello che, però, conta sapere è che la regina del twerk sta ritornando!

Attualmente, Elettra Lamborghini è impegnata con L’Isola dei Famosi. In compagnia di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, la splendida cantante è una delle opinioniste dell’adventure reality di Canale 5. Sembrerebbe, però, che, dopo questa esperienza, ci sia una novità in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Elettra Lamborghini, l’annuncio a sorpresa: cosa bolle in pentola?

Risale proprio a pochissimi istanti fa, uno splendido annuncio a sorpresa di Elettra Lamborghini. In attesa di poterne sapere di più, l’opinionista de L’Isola dei Famosi non ha perso occasione di poter mostrare al suo pubblico un piccolo spoiler di quello che accadrà nelle prossime settimane o, addirittura, nei prossimi mesi. A che cosa facciamo esattamente riferimento? Come dicevamo precedentemente: la cantante sta per tornare sulla scena musicale. Avete letto proprio bene, si! Dopo il successo di “Musica e il resto scompare”, singolo portato sul palco del Festival di Sanremo, la cantante è pronta a far ballare e divertire tutti.

“Dimmi se sei un uomo VERO un..”, ha scritto Elettra Lamborghini a corredo di questo video. Sottolineando, quindi, di stare ritornando sulla scena musicale.

Al momento, come dicevamo precedentemente, non possiamo darvi grandissimi dettagli in merito. Quello che conta sapere, però, è che Elettra Lamborghini è pronta a regalarci musica nuova. Noi non vediamo l’ora. Voi?