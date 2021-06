Elettra Lamborghini ha vissuto un momento molto duro durante la lotta al Covid: lo ha raccontato solo adesso. Ecco le sue parole.

Ha sofferto quando si è trovata a combattere contro il Covid: ecco la confessione di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è la celebre e giovane ereditiera, conosciuta in Italia anche per le sue hit e per le sue apparizioni in televisioni. E’ da poco terminato l’Isola dei Famosi, il programma nel quale l’esplosiva Elettra ha coperto il ruolo di opinionista. La ascoltiamo oggi, in tutte le radio, con Pistolero, il suo nuovo brano. Elettra per questa estate ha scelto tre brani da spiaggia: ha preferito non pubblicare un album intero causa pandemia, ha lasciato così alcuni brani nel cassetto. La Lamborghini ha avuto a che fare con il Coronavirus: non è stata bene, ha vissuto un momento molto duro. La rivelazione è arrivata solo ora.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Elettra Lamborghini, momento molto duro: “Cercavo di non darlo a vedere”, cosa è successo

Elettra Lamborghini ha parlato del momento duro che ha vissuto diversi mesi fa: la cantante ereditiera ha contratto il Covid e non è stato facile per lei. “È stata una bella esperienza, ma dura, soprattutto all’inizio, per via del Covid. Me lo sono preso e ho dovuto partecipare da casa alle prime puntate, poi, forse, l’ho un po’ sottovalutato e per un mese ne ho accusate le conseguenze; non stavo bene, anche se in tv cercavo di non darlo a vedere” ha raccontato in un’intervista al Giorno. Le parole le riporta Libero Quotidiano.

Potrebbe interessarti anche Elettra Lamborghini, vacanza da sogno a Mykonos: avete visto la sua stanza? Pazzesca: resterete a bocca aperta!

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, è tornata a cantare, a ballare, a ricoprire il ruolo di ‘Twerking Queen’. Suo marito, Afrojack, è sempre al suo fianco, pronto a supportarla. “Lui è il mio angelo, il mio gigante buono. E vuole sempre il meglio per me. Gli ho fatto ascoltare due potenziali tormentoni e m’ ha detto: punta su Pistolero” ha confessato Elettra.