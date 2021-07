Elettra Lamborghini non si nasconde più. La famiglia si allarga? L’indizio

Un anno memorabile per Elettra Lamborghini, tra tv e canzoni: ma forse c’è anche la “ciliegina sulla torta” in arrivo…

La domanda che in queste ore si stanno facendo tutti i suoi fan è solo una: Elettra è incinta di Afrojack? Una domanda legittima, sollevata da un post Instagram in cui è proprio il produttore a stuzzicare l’immaginazione dei follower.

Di sicuro, la coppia è solida e felice, ed ha trovato nel matrimonio il coronamento di un sogno d’amore decisamente riuscito. Inoltre, la vita di Elettra sta vivendo una parentesi decisamente positiva, quindi l’ideatrice di un figlio non appare così lontana.

Nel post “incriminato” si vede Afrojack accarezzare la pancia della moglie, un gesto tenero e consueto che però ha fatto immaginare una “novità” in arrivo ai tanti follower della coppia.

D’altronde, per i due la vita amorosa è stata un continuo crescendo fin da quando sono convolati a nozze nel settembre 2020, presso la meravigliosa Villa del Balbiano, sul lago di Como.

Elettra sogna la maternità, come ha confessato a Verissimo, ma ne ha anche un po’ paura

Vedremo se avremo figli. Adesso è presto, io voglio essere una mamma molto presente. Non lascerò mai il lavoro, penso che potrei morire se non ballo, non canto. (…) Un figlio nato da me mi fa tanta paura, forse sento più mia l’idea di adottare un bambino