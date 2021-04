elettra-lamborghini-outfit-all’isola:-abito-costoso-e-scarpe-economiche

Ecco quali sono i brand e i costi dei look sfoggiati durante l’undicesima puntata del reality show dai presenti in studio

Cosa indossa Elettra Lamborghini nell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, in onda giovedì 22 aprile 2021? L’opinionista in studio sfoggia un outfit elegante e molto semplice. Come sempre i telespettatori sono curiosi di scoprire quali sono i brand scelti dai presenti in studio. Pertanto, in molti si stanno chiedendo quale sia il marchio sfoggiato da Elettra in questo nuovo appuntamento. L’opinionista indossa un abito che ha un prezzo superiore ai mille euro e delle scarpe economiche! Entrando nel dettaglio, il vestito bianco della Lamborghini è di Pierre Balmain e ha un costo di 1.290 euro.

Un abito stretto, lungo fino alle ginocchia e con le maniche lunghe. Secondo quanto riporta Novella 2000, le scarpe che indossa Elettra stasera sono di un brand economico, tra i più apprezzati nel mondo delle calzature. Si tratta di Primadonna Collection, che propone questi sandali al prezzo di 59,99 euro. Una scelta, la sua, che farà sicuramente felici le fan che si ritrovano spesso a dover desiderare capi costosissimi. Le scarpe indossate da Elettra hanno sottile tacco alto e un design minimal.

Il cinturino, che avvolge la caviglia, permette maggiore stabilità. Il pubblico non ha potuto non notare il look sfoggiato da Tommaso Zorzi in studio. La coloratissima camicia non è passata inosservata! L’opinionista indossa un capo firmato Bonsai e che costa 159 euro. Ilary Blasi opta per un look total black per questa serata. L’abito e le scarpe da lei indossati fanno parte delle collezioni di brand che già ha scelto nelle precedenti puntate.

In particolare, la padrona di casa porta un abito nero di Judy Zhang e le scarpe di Casadei, che hanno un costo di 750 euro. Dunque, tra le calzature indossate da Ilary e quelle portate da Elettra ci sta una bella differenza di prezzo!

Per questo appuntamento, il look della Blasi sembra aver colpito positivamente la maggior parte dei telespettatori. Ma non è l’outfit ciò che fa notare la conduttrice, bensì i suoi capelli. Questa sera la padrona di casa decide di stare al timone del reality show con i capelli sciolti e le onde. Ironizzando, fa notare a Jeda che stasera ha deciso, proprio per lui, di sfoggiare una chioma simile a quella di Vera Gemma.