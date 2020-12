elettra-lamborghini-regalo-di-natale:-cosa-ha-ricevuto-(di-super-costoso)-dal-marito-afro-jack

Elettra Lamborghini ha da poco vissuto il suo primo Natale al fianco del marito Afro Jack, con il quale è convolata a nozze nel mese di settembre 2020. A catturare l’attenzione del popolo del web è stato il regalo che la cantante ha ricevuto dal marito proprio durante le feste natalizie.

La cantante nel corso della sua carriera ha sempre condiviso con il popolo del web il racconto della sua quotidianità, già prima di affermarsi nel mondo della musica grazie attraverso la notorietà che ha ottenuto in questi anni durante la partecipazione a vari programmi anche in America Latina.

Da qualche tempo a questa parte, Elettra Lamborghini ha deciso di fare il suo esordio nel mondo della musica e, poco dopo, è arrivato per lei anche l’amore con Afro Jack che si è rivelato per lei non solo il suo migliore amico, ma anche l’uomo con cui voler trascorrere tutta la vita.

Il primo Natale da moglie per Elettra

Il matrimonio da sogno che Elettra Lamborghini aveva desiderato è arrivato nel mese di settembre, anche se avrebbe dovuto celebrarsi già in primavera primi giorni dell’estate.

Adesso la giovane coppia di coniugi sta vivendo il loro primo Natale dopo il matrimonio nel cuore della Svizzera come entrambi, e in particolar modo Elettra Lamborghini, sta raccontando attraverso i loro seguitissimi canali social, ma il tutto non finisce qui.

Il lussuoso regalo di Natale

Come spiegato in precedenza, l’attenzione dei fan in questi giorni si è concentrata sul bellissimo regalo che Afro Jack le ha fatto in occasione del loro primo Natale da marito e moglie Elettra Lamborghini.

Afro Jack, a quanto pare, ha deciso di stupire la donna amata donandole una borsa griffata, ovvero un modello Coeur Game On firmato da Louis Vuitton con stampa Mongram. L’accessorio in questione ha un valore commerciale pari a 1600, secondo quanto si evince dallo stesso sito del brand di moda.

“Non me l’aspettavo”

L’amore con Afro Jack è arrivato all’improvviso nella vita di Elettra Lamborghini, così come la proposta di matrimonio: “Ne stavamo già parlando, ma non mi aspettavo la proposta così presto. Io ho sposato il mio migliore amico. Durante le promesse ho scritto ‘Se non fosse stato con Nick non sarebbe stato nessun altro’– ha raccontato la cantante a Verissimo -. Noi non abbiamo mai litigato perché io lascio vivere lui e lui lascia vivere me, e quando c’è anche un piccolo problema ne parliamo subito”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

In merito al giorno delle nozze, invece, Elettra Lamborghini ha dichiarato: “Non ricordo nulla, solo che mi sono appoggiata a lui: c’è una foto tenerissima in cui mi prende la mano. Siamo molto innamorati, non so chi me l’ha mandato da me ma sono sicura che lui sia un angelo. È proprio un gigante buono. Vedere il mio papà piangere, vedere mia nonna ballare con Simona Ventura, è stato bellissimo. Sono davvero molto fortunata”.

The post Elettra Lamborghini regalo di Natale: cosa ha ricevuto (di super costoso) dal marito Afro Jack appeared first on Solonotizie24.