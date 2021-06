elettra-lamborghini-su-awed:-“me-lo-sarei-fatto,-ma-era-fidanzato”

Elettra Lamborghini si confessa a Il Punto Z

Chi ha seguito la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi si sarà accorto che Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionista è apparsa più calma del solito. Sarà stata l’emozione della prima serata su Canale 5, resta il fatto che l’ereditiera in altri contesti si è mostrata molto più pimpante.

Ospite nell’ultima puntata stagionale de Il Punto Z di Tommaso Zorzi, la ragazza è tornata grintosa facendo delle confessioni intime sul vincitore Awed, svelando anche con chi avrebbe litigato in Honduras.

L’opinionista avrebbe litigato con Andrea Cerioli

Intervistata nell’ultimo appuntamento de Il Punto Z di Tommaso Zorzi, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15, Elettra Lamborghini ha parlato di un paio di naufraghi tra cui il vincitore del reality show di Canale 5. “Se sono contenta del naufrago che ha vinto? No, in realtà va bene, tanto tutti quelli che piacevano a me erano usciti. Alla fine uno valeva l’altro. Non sapevo più chi avrebbe potuto vincere. Forse pensavo Valentina, perché Awed se l’era giocata in maniera strana”, ha detto l’emiliana.

Secondo quest’ultima lo Youtuber è stato furbetto e stratega, quindi per lei lo spettatore medio non l’avrebbe votato. La sua naufraga preferita era Isolde Kostner, perché lei è entrata in punta di piedi, ma è uscita fuori in maniera forte. “Con chi avrei litigato se fossi stata in Honduras? Non saprei, ma forse con Andrea Cerioli. Lui era litigioso un po’ con tutti. Poi non ne ho idea”, ha asserito la cantante.

Elettra Lamborghini aveva una cotta per Awed

Sempre a Il Punto Z, parlando col padrone di casa Tommaso Zorzi, l’emiliana Elettra Lamborghini ha fatto una confessione su un naufrago speciale. Si tratta di Simone Paciello, in arte Awed ce è riuscito a vincere L’Isola dei Famosi 2021.

“Ho una cosa che vorrei dire a un naufrago, si tratta di una cosa che non ho mai detto in studio. Lo dico ad Awed. Praticamente non l’ho mai detto, ma c’è stato un periodo che a me piaceva Awed. Vi giuro è. Lo guardavo sui social. Si tratta di prima de L’Isola. Lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi, credo si chiami Ludovica, molto bella. In pratica una volta avevo visto delle sue foto e pensai che era un bel ragazzo. Andai a vedere di che anno era, aveva tre anni meno di me e c’ho messo la croce. Però non c’è mai stato niente. Una volta lui è venuto a un mio concerto, ma io ero già fidanzatissima. C’è stato questo periodo breve che ho l’ho guardato sui social ed ho detto “quasi quasi me lo farei”, ha concludo la cantante.