elettra-lamborghini-versione-cowboy:-la-foto-sexy-dell’ereditiera,-lato-b-in-primo-piano

Elettra Lamborghini, la rivelazione de L’Isola dei Famosi ha postato uno scatto super audace che ha lasciato tutti di stucco. La cantante e opinionista è solita pubblicare scatti sexy, ma questa volta è davvero strabiliante!

Elettra Lamborghini, look esplosivo

Elettra Lamborghini è la vera rivelazione dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. A confermarlo è il web, che l’ha eletta regina dello show. Ironica, spontanea e senza peli sulla lingua la bellissima erede Lamborghini ha asfaltato la concorrenza in tv, è lei la prediletta degli italiani. A fare squadra con lei ci sono anche Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi che sono, a buon ragione letteralmente pazzi di lei. Il pubblico nostrano è dipendente dalle sue battute e dalla sua schiettezza, e rivendica la sua presenza anche in altri programmi.

La splendida Elettra ha un seguito pazzesco anche sui social, solo su Instagram la cantante vanta ben 6,6 milioni di seguaci! Non stupisce affatto in realtà, Elettra è un vulcano, infonde tranquillità e spensieratezza, come si può non amarla? Apprezzata non solo in ambito televisivo ma anche in quello musicale, Elettra è diventata la beniamina dei più giovani che si rifanno alla sua estrosità.

Nuovo singolo in uscita per l’ereditiera Lamborghini

La cantante ha recentemente postato uno scatto a dir poco sensuale. Sfoggia infatti un outfit in perfetto stile cowboy e una posa decisamente provocante! Sguardo imbronciato e curve da urlo, Elettra ha ricevuto una valanga di pollici in su per questa foto, e come dare torti ai milioni di utenti che hanno manifestato il loro apprezzamento?

Il suo look molto probabilmente si rifà al suo nuovo singolo che uscirà venerdì 4 giugno 2021. Già si preannuncia un successo clamoroso, le canzoni della ereditiera bolognese si rivelano sempre delle hit pazzesche. “Il Pistolero” la nuova hit di Elettra Lamborghini segnerà la calda estate italiana.

La bellissima Elettra è sposata con il produttore Afrojack, il lor matrimonio procede a gonfie vele. Spesso i due postano foto dolcissime che testimoniano il loro affiatamento, la musica è per entrambi importantissima, ed entrambi lavorano facendo ciò che più li gratifica e li appassiona. Una coppia molto amata, anche dal mondo social.