Elettra Manson in copertina il 15 Dicembre su Break Magazine: le mie regole? Faccio tutto ciò che credo e crede in tutto quello che faccio

Fa tutto ciò che crede e crede in tutto ciò che fa.. così possiamo definire il personaggio in copertina il 15 Dicembre 2021 su BREAK MAGAZINE . Rivista internazionale Fondata da Cristian Nardi nel 2015 oggi il magazine conta oltre dieci milioni di utenti anno da tutto il mondo. La copertina del mese dedicata quindi ad Elettra Manson, veneta di nascita ma si definisce cittadina del mondo. Visionaria, Sognatrice, Sensuale e soprattutto Sexy, porta in scena con una immagina rivoluzionaria: l’autenticità, un personaggio quindi che non passa inosservato. Noi di Break Magazine l’abbiamo intervistata per farci accompagnare in un viaggio all’interno della “body modification”, ovvero quell’arte, a tratti controversa, che consiste nell’effettuare modifiche sostanziali al corpo, a partire dal semplice tatuaggio e al piercing fino ad arrivare a pratiche decisamente più estreme, tra le quali dilatatori, marchi a fuoco e impianti sotto cute.

This slideshow requires JavaScript.

Con uno stile inconfondibile fin dalla tenera età, prediligendo foto di cantanti tatuati e personaggi estremi. Inizia il suo percorso lavorativo come Oss, lavorando a contatto con anziani e disabili per circa 10 anni per poi rendersi conto che l’estetica, l’immagine e tutto ciò che concerne lo “strano”, il “bizzarro” e il “freaky” pulsano irrimediabilmente dentro in suo essere di ragazza ribelle e inizia a lavorare con la sua immagine facendo foto, lavorando in studi di tatuaggi e continuando a lavorare sul suo corpo che definisce il suo tempio. Elettra si definisce “Freaky” perché non riuscirebbe essere altrimenti. In copertina dal 15 Dicembre con un regalo di tutte le sue migliori immagini.