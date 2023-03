elezioni-terni,-m5s:-“al-tavolo-progressista-siano-presenti-tutti-i-consiglieri-comunali-di-centro-sinistra”

Il gruppo consiliare del M5S Terni ritiene importante che al tavolo del fronte progressista di domani, martedì 14 marzo, siano presenti tutti i consiglieri comunali di opposizione riconducibili al perimetro del centrosinistra.

Soggetti che hanno guadagnato sul campo il diritto di poter dare il proprio contributo nel dibattito in atto rispetto al percorso che condurrà alle elezioni amministrative della prossima primavera.

Coloro che in questi anni sono stati in grado di mantenere una voce unitaria nei confronti delle scelte della giunta Latini non possono che essere facilitatori di scelte condivise.

Nella certezza che tale richiesta non trovi ostacoli cogliamo l’occasione per invitare tutti, a sessanta giorni dal voto, a cercare di capire che la frammentazione delle destre può portarci a scenari inediti e nefasti, scenari che necessitano scelte responsabili.

Movimento 5 Stelle Terni

