elezioni,-vesperini-scende-in-campo

Entra nel vivo la campagna elettorale a Grottammare e si annuncia molto serrata fra i diversi schieramenti. Intanto registriamo un atto vandalico con i manifesti del candidato sindaco del centro destra, Marco Sprecacè, sulle plance vicino a piazza Kursaal, sporcati con la vernice spray. Sul fronte politico è sceso ufficialmente in campo il candidato sindaco Lorenzo Vesperini appoggiato da quattro liste civiche: “Città Unica Grottammare”, “Noi Grottammare”, “Città futura” e “Senso Civico”. “Come candidato sindaco metterò a disposizione di tutti la mia esperienza amministrativa maturata in un percorso decennale, cercando di rappresentare al meglio le sensibilità di tutti i cittadini. Il mio e nostro impegno Civico sarà quello di sottoscrivere un patto con i cittadini, al fine di valorizzare e migliorare i servizi offerti, assicurando una ricaduta positiva sul tessuto sociale e produttivo della città – afferma Vesperini – Il progetto Insieme per Grottammare è maturo per rappresentare una società civile, attenta, propositiva, che decida e agisca sui grandi temi (viabilità, infrastrutture, turismo e attività produttive). Insomma, l’obiettivo che ci siamo prefissati è di garantire la risoluzione dei problemi sul territorio grottammarese, attraverso il metodo dell’analisi e del dibattito con i cittadini per costruire insieme una società attiva e virtuosa. Crediamo nelle buone pratiche di programmazione che migliorino lo stato attuale delle politiche pubbliche” conclude il candidato.

Sono due le liste in appoggio del candidato sindaco del centro sinistra Alessandro Rocchi: “Solidarietà e Partecipazione” e “Città in Movimento”, frutto di un percorso di avvicinamento iniziato mesi fa. Al suo fianco Lorenzo Rossi, vicesindaco, e una squadra in via di definizione che sarà presentata nei prossimi giorni. Intanto è stata lanciata la campagna comunicativa con manifesti e pagine social. Attraverso 7 tavoli di lavoro: cultura, formazione, sport, sociale e politiche giovanili, attività produttive e turismo, ambiente e patrimonio comunale, oltre 150 cittadini hanno lavorato per realizzare un programma elettorale condiviso.

“A breve convocheremo un’assemblea pubblica nel corso della quale presenteremo i punti salienti del programma e la squadra che proponiamo per Grottammare. Tantissimi saranno i volti nuovi e ci sarà anche qualche conferma tra gli attuali amministratori. Un giusto mix di conoscenza, nuove energie e serietà, necessarie per mettersi al servizio di una comunità”.

Marcello Iezzi

Mata