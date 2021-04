elga-enardu-positiva-al-covid,-dopo-serena-colpita-anche-l’altra-gemella

Elga Enardu è positiva al coronavirus. Dopo la sorella gemella Serena e il figlio Tommaso, questa volta è toccato a Elga. Soltanto Diego Daddi, marito di Elga, sarebbe negativo al Covid. Le due sorelle gemelle – ex troniste – erano da poco rientrate in Sardegna da Milano per un intervento di rinoplastica che Elga aveva fissato da tempo. Ad annunciare la positività è stata la stessa ex tronista ai suoi follower su Instagram.

Elga Enardu positiva: il racconto

Elga Enardu ha fatto un resoconto dettagliato su Instagram per mettere al corrente tutti i suoi follower. L’unico sintomo manifestato da Elga Enardu è stata la febbre. Per lei, solita trafila di farmaci. La notizia positiva è che il tampone di suo marito, Diego Daddi, è negativo. Allo stato attuale, gli spazi comuni della loro abitazione è divisa e cercheranno di evitare ogni contatto fino al prossimo tampone. Si trovano tutti in Sardegna, unica zona bianca d’Italia per alcune settimane, da una settimana ritornata in fascia arancione (precisamente dal 22 marzo).

Serena Enardu e il figlio Tommaso, le condizioni di salute

Serena Enardu e il figlio Tommaso, 16 anni, sono risultati positivi al Covid-19. Tanti fan, in queste ore, hanno chiesto aggiornamenti circa le loro condizioni. I sintomi si sono manifestati in maniera leggera, subito dopo Pasqua saranno sottoposti a nuovi tamponi. Ecco come Serena Enardu ha annunciato la sua positività: “Io e Tommaso positivi al Covid. Supereremo anche questa amore mio. Fortunatamente i sintomi si sono palesati in forma lieve… Adesso, ovviamente siamo in isolamento, io farò il prossimo tampone il 6 Aprile e Tommy l’8. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e supporto!!!”. La ex concorrente di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip resta in isolamento insieme a suo figlio Tommaso.