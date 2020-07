Elimina recensione o notizia negativa suo social: facebook, Instagram, Google

Chiedi un preventivo per rimuovere notizie dal web

Call. 327.9105006

Cristian Nardi

Sito: www.privacygarantita.it

Mail: info@privacygarantita.it

Togliere una notizia da Google o eliminare il proprio passato è un compito arduo ma non impossibile. Per questo motivo abbiamo chiesto il parere ad un esperto in cancellazione di notizie negative dal web che ci illustra come muoversi.

Stiamo parlando di Cristian Nardi della società di WEB REPUTATION – RTS consulente per molti studi legali, opera in molte città d’Italia tra cui Roma, Napoli, Abruzzo. Fondatore della piattaforma web privacygarantita.it si occupa del delicato compito di eliminare notizie non gradite da Google. Un’attività che sta diventando indispensabile per molti privati e professionisti che richiedono a norma di leggere di rimuovere il proprio nome dalla rete.

Qual è il danno che può causare all’immagine e alla reputazione un articolo scandalistico?

Le posso rispondere con una domanda: quanto vale per lei la sua reputazione? quindi la risposta equivale al danno. Vedersi apparire il proprio nome tra le prime pagine dei motori di ricerca per molti comporta serie problemi, come ad esempio un prestito negato in baca, o meglio ancora vedersi sfuggire un affare. Purtroppo il nostro interlocutore prima prendere qualsiasi decisione istintivamente interroga la rete, uno scenario molto inquietante sotto questo punto di vista, in quando non prevale più il rapporto di buona fede, ma tecnico.

Cos’è fondamentale nel vostro lavoro?

Io credo la massima riservatezza e la garanzia del risultato. C’è da dire che noi privacygarantita.it partiamo sempre da una semplice chiacchierata con il cliente, gratuita e senza impegno, cercando insieme una soluzione al problema.

In pratica come si cancella una notizia informazione dalla rete?

Ci sono diverse soluzioni, ad esempio nel caso di divulgazione di foto, video, intime e senza consenso bisogna rivolgersi subito alla Polizia Postale oppure ad una persona esperta in reputazione che sappia come muoversi nell’immediato. Ma purtroppo in alcuni casi parliamo di procedure lunghe dove a monte prevale una vera denuncia, anche se negli ultime tempi la giurisprudenza ha fatto grandi passi avanti e in alcuni casi eccezionali come la diffusione di un video hot tramite WhatsApp la rimozione è immediata. Nell’era digitale chiunque può pubblicata una notizia in rete senza essere rintracciato. A questo proposito Google ha messo online un modulo per la richiedere la rimozione dai link non desiderato, una soluzione che non sempre funziona.

Per concludere come bisogna comportarsi?

la rimozione dei link non è un lavoro del tutto semplice, bisogna conoscere tecniche di SEO e di posizionamento ed esperienze nel settore legale e di diritto altrimenti si rischia di fare danni. La mole di difficoltà che si incontrano sono molte, come gli spessi imprevisti, anche lì dove esiste la possibilità di appellarsi al diritto all’oblio, noi consigliamo di contattaci per semplice consiglio l’abbiamo fatto molte volte, siamo consapevoli dell’imbarazzo che causa questo tipo di problema, ed avvolte un consiglio può migliorare la vita.

rimuovere informazioni personali da google

da google eliminare url da google

da google eliminare il proprio nome da google

da google rimozione immagini da google

da google richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea

come esercitare diritto all’oblio google

google come togliere https da google

da google rimuovere ricerca google

cancellare una notizia da internet

eliminare il proprio nome da google

da eliminare url da google

da come esercitare diritto all’oblio google

come cancellarsi definitivamente dal web

rimozione articoli online

richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea

rimozione immagini da google

da eliminare url da google search console

cancellare una notizia da google

eliminare url da google

da google come cancellare url da google chrome

da google come cancellarsi definitivamente dal web

cancellarsi da google

da google richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea

rimozione immagini da google

da google diritto oblio google

google eliminare risultati personali google

web reputation

Web reputation personale

web reputation aziendale

web reputation pdf

web reputation tools

web reputation tesi

web reputation esempi

aumentare web reputation

web reputation web reputation ragazzi