elisa-d’ospina,-attimi-di-panico-a-rotterdam:-“ha-preso-fuoco-l’hotel-in-cui-stiamo”

Grande spavento per Elisa D’Ospina, nel cuore della notte, a Rotterdam. La nota modella curvy si trova nella città olandese in occasione della finale dell’Eurovision Song Contest 2021, che si terrà questa sera, 22 maggio. Qualche ora fa, però, un terribile imprevisto per la D’Ospina: l’hotel in cui alloggia, l’Art Hotel, ha preso improvvisamente fuoco. “Troviamo l’hotel evacuato ( circa 400 ospiti) e un delirio di sirene e personale al lavoro per domare il tutto.”. In seguito, il racconto dettagliato della D’Ospina, in un post pubblicato sui suoi canali social.

Elisa D’Ospina, incendio nell’hotel a Rotterdam: le immagini scattate nel cuore della notte

“Questa notte ha preso fuoco l’hotel in cui stiamo qui a Rotterdam. Inizialmente sentivo dei botti forti e credevo fosse una sparatoria.” Inizia così il racconto di Elisa D’Ospina, che attraverso il suo canale Instagram, riporta quanto accaduto nelle scorse ore a Rotterdam. Un incendio è scoppiato al terzo piano dell’hotel in cui alloggia, insieme ad altri giornalisti, giunti in Olanda per la finale degli Eurovision. Attimi di panico per Elisa, che spiega di non aver inizialmente capito cosa stesse accadendo, poiché nessuno li aveva informati: “Noi siamo all’ottavo piano e cerco un’uscita di emergenza mentre nessuno ci dice nulla e non scatta nessuna sirena.” In seguito, le parole della D’Ospina nel post condiviso poco fa:

Un post in cui la modella allega diverse foto dell’incendio, che ha scattato questa notte, postandole in diretta nelle sue stories:

Un grande spavento per Elisa e il resto degli ospiti dell’hoteL, ma, fortunatamente, tutto è finito per il meglio “Grande spavento ma fortunatamente siamo qui a parlarne. Quando si dice un Eurovision con il botto.”, conclude la D’Ospina, che, attraverso i commenti al post, tranquillizza fan e colleghi, chiaramente preoccupati per quanto accaduto.