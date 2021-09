Elisa Isoardi al centro del gossip: è lui il suo nuovo fidanzato?

Elisa Isoardi si è fidanzata con l’avvocato Carlo Longari? L’ultimo gossip

Questo ultimo anno per Elisa Isoardi è stato pregno di impegni. Difatti ha dapprima partecipato a Ballando con le stelle, e successivamente all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. In attesa di scoprire se in questa nuova stagione televisiva ormai alle porte tornerà alla conduzione di un nuovo programma, ecco che la presentatrice è tornata al centro del gossip grazie all’indiscrezione lanciata oggi dal magazine Novella 2000. Di cosa si tratta? Pare che Elisa Isoardi sia stata avvistata a Mykonos in compagnia dell’avvocato Carlo Longari (ex di Elisabetta Ferraccini): “E’ stata ospite di lui in barca…” Che ci sia del tenero tra Elisa Isoardi e Carlo Longari? Il magazine diretto da Roberto Alessi si limita a dire: “Il rumor c’è, e le condizioni perchè possa nascere una bella storia anche…”

Elisa Isoardi non è più single? Tutte le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata

Elisa Isoardi è single o no? Il magazine Novella 2000, come detto precedentemente, ha lanciato la bomba: Elisa Isoardi è stata avvistata a Mykonos nello yacht dell’avvocato Carlo Longari, tornato single da poco. Il periodico di gossip ha però voluto puntualizzare che al momento Elisa Isaordi, la quale è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi (anche se la sua avventura è durata poco per via di un brutto infortunio all’occhio), continua a professarsi single e felice dopo la rottura con il noto politico: “Continua a dirsi single dopo la fine della storia con Matteo Salvini…” Quale sarà quindi la verità? Elisa Isoardi farà chiarezza su tutta questa faccenda?

Elisa Isoardi e Carlo Longari insieme? Novella 2000 svela: “A Roma è tutto un cicaleccio”

Il magazine Novella 2000 ha poi concluso asserendo che a Roma non si fa altro che parlare di questo presunto avvicinamento tra Elisa Isoardi e l’avvocato Carlo Longari: “A Roma è tutto un cicaleccio che lega il nome dell’avvocato a Elisa Isoardi…” Che sia arrivato il momento per quest’ultima di mettersi nuovamente in gioco dopo la fine della sua storia con Salvini? D’altronde la stessa Elisa Isoardi non ha mai nascosto di star cercando l’amore.

