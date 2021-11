elisa-isoardi-al-posto-di-francesca-fialdini-che-non-sta-tranquilla

Elisa Isoardi è una delle più note conduttrici italiane, la quale è stata al timone di una trasmissione molto popolare di Rai 1 per diversi anni. Stiamo parlando del programma La prova del cuoco, dove Elisa ha sostituito Antonella Clerici. Che fine ha fatto oggi la conduttrice?

Elisa Isoardi, dopo La prova del cuoco il dramma per “lo stop forzato”

Una volta che la Rai ha deciso di chiudere il programma, Elisa si è ritrovata praticamente senza alcun programma ed è passata a Mediaset, dove ha preso parte al reality L’Isola dei famosi. Questa avventura per lei è stata molto importante, ma ha dovuto interromperla troppo presto per via di un infortunio all’occhio. Poi lo scorso anno ha preso parte a Ballando con le stelle, dove ha fatto coppia fissa insieme a Raimondo Todaro. Una volta terminato il programma, poi Elisa è scomparsa dalla tv.

La Rai sta pensando alla Isoardi per affidarle un nuovo programma

Ad ogni modo, di lei si è tornato a parlare in questi giorni, perchè sembra che la conduttrice potrebbe tornare al lavoro ben presto. Ebbene si, si vocifera che la conduttrice possa tornare ad essere protagonista su Rai 1, con un programma che andrebbe in onda nella stessa fascia oraria in cui va in onda il programma di Francesca Fialdini. Ma cosa sta accadendo in casa Rai? Si tratta di un’indiscrezione lanciata in queste ore da Affari Italiani e BubinoBlog, secondo cui l’azienda stare pensando alla Isoardi per darle la possibilità di condurre un programma pomeridiano che andrebbe in onda la domenica pomeriggio nella fascia oraria che oggi è occupata da Da noi..a ruota libera. Che la Rai stia pensando di sostituire la Fialdini con la Isoardi?

Nuovi progetti lavorativi per la Isoardi, ecco l’indiscrezione

Sempre secondo alcune indiscrezioni, i vertici Rai starebbero pensando di prolungare il programma precedente a quello della Fialdini ovvero Domenica In condotto da Mara Venier. Insomma, si tratterebbe di una seconda parte di DOmenica in che potrebbe essere condotta dalla Isoardi. Insomma, pare proprio che qualcosa stia iniziando a bollire in pentola per l’ex fiamma di Matteo Salvini.Da poco la conduttrice è stata ospite nel salotto di Mara Venier proprio a Domenica in e sembra che si sia raccontata e abbia parlato soprattutto di questi ultimi anni della sua vita. Ad un certo punto si sarebbe commossa parlando della “pausa forzata dalla tv”. Poi avrebbe anche confessato di aver avuto dei problemi legati alla mancanza di alcuni progetti lavorativi. Qualcosa però sembra che stia cambiando per lei. Non ci resta che farle un grande in bocca al lupo.