Elisa Isoardi avrà un bebè? Lei lo dice a tutti, la FOTO parla chiaro

Nelle ultime ore la conduttrice ha postato una foto molto ambigua sulla sua pagina social che ha fatto gioire i fan per la bella notizia.

Sicuramente è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” anche se il suo percorso si è concluso non sotto i migliori pronostici vista l’uscita anticipata per il problema all’occhio.

L’esperienza però ha fatto entrare Elisa Isoardi ancora di più nel cuore del pubblico a casa che l’ha conosciuta per la sua estrema gioia di vivere ed il carattere gioviale e puro.

Al momento la conduttrice non ha ricevuto nessuna proposta lavorativa per il prossimo autunno, quindi si dedica ai suoi affetti più cari e all’attività fisica, come mostra di continuo nelle sue stories di Instagram.

Uno scatto però ha messo in agitazione la sua community, Elisa voleva lanciare un messaggio in codice e rivelare qualcosa?

Elisa Isoardi spiazza tutti, la foto rivela un messaggio in codice?

Dopo la fine della relazione con Matteo Salvini, non ha più manifestato interesse per altri uomini e la sua vita sentimentale è coperta dal mistero.

Nessuna foto la ritrae con qualche nuovo spasimante e neppure Elisa ha comunicato di frequentarsi con qualcuno, eppure nelle ultime ore ha manifestato nel modo più bello la sua propensione alla maternità.

Ha infatti postato uno scatto mentre tiene in braccio la piccola Clotilde, la figlia di suoi due amici romani. Sorride felice mentre la osserva portandola in aria con fare del tutto naturale.

Probabilmente sente dentro di sé il richiamo alla maternità, uno stimolo che però non può soddisfare visto che si è dichiarata felicemente single ora.

I fan della Isoardi però hanno gioito per lei, in molti le hanno scritto per manifestarle la loro emozione nel vederla così appagata con la piccola tra le mani. Resterà ancora un sogno per molto tempo l’idea di fare la mamma?