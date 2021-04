elisa-isoardi-avrebbe-messo-gli-occhi-su-gilles-rocca,-claudio-lippi:-“stanno-vivendo-una-favola”

Isola dei Famosi 15: Elisa Isoardi presa da Gilles Rocca? Il rumor

Senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute di queste prime settimane de L’Isola dei Famosi 15 è Elisa Isoardi. Quest’ultima dopo anni in Rai è stata messa da parte, quindi la professionista ha deciso di dare una svolta gettandosi a capofitto in una nuova avventura televisiva. E proprio nel reality show di Ilary Blasi la piemontese ha ritrovato una sua vecchia conoscenza: Gilles Rocca.

Infatti i due quest’anno hanno partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Da giorni gira voce che l’ex padrona di casa de La prova del cuoco abbia messo gli occhi sull’attore anche se quest’ultimo è molto innamorato della moglie, la collega Miriam Galanti.

Le dichiarazioni di Claudio Lippi sui due naufraghi

Stando agli attenti telespettatori de L’Isola dei Famosi 2021, quando Elisa Isoardi e Gilles Rocca si incontrano o sono vicini tra loro ci sarebbe degli sguardi di troppo. Ad esprimersi su questi rumors ci ha pensato Claudio Lippi, co-conduttore dell’ultima edizione de La prova del cuoco appunto insieme alla professionista cuneese.

Le ragioni che avrebbero spinto l’ex di Matteo Salvini ad affrontare questa esperienza, potrebbe esserci anche quella di volersi spogliare di un mondo che le starebbe stretto. “Forse per vivere una vacanza con se stessa. O, chissà, per una sorta di terapia che si è imposta, per spogliarsi di quel mondo, dal suo ex Matteo Salvini in poi”, ha rivelato il cantante milanese che mercoledì sera era al Maurizio Costanzo Show per una reunion di Buona Domenica.

Gilles Rocca l’uomo giusto per Elisa Isoardi?

Stando alle recenti dichiarazioni di Claudio Lippi, che conosce benissimo Elisa Isoardi, quest’ultima avrebbe bisogno di una persona che sia in grado di rispettarla come donna. Uno che corrisponde a tali canoni è proprio Gilles Rocca. “Lei e Gilles stanno vivendo una favola. Bisogna poi vedere se saranno Jane e Tarzan anche nella quotidianità”, ha asserito l’ex co-conduttore de La prova del cuoco di Rai Uno.

In poche parole, chi conosce perfettamente la professionista piemontese, non esclude che a lei possa piacere un tipo come l’attore romano, da molti ritenuto il vero maschio alfa de L’Isola dei Famosi 15. I diretti interessati verranno interpellati sulla vicenda? Staremo a vedere.

