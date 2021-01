Elisa Isoardi è stata ospite a Striscia la Notizia nella serata di ieri, giovedì 21 gennaio, e ha fatto discutere tutti per un bacio scattato tra lei ed Enzo Iacchetti. La conduttrice è entrata all’inizio del tg satirico, con la scusa di prendere il posto proprio di Iacchetti che invece era in ritardo. E’ stata una bellissima sorpresa per lui trovarla in studio, e subito ha voluto abbracciarla tramite una apposita struttura in plastica con delle maniche per inserire le braccia, nel rispetto delle regole imposte dal governo per contrastare la pandemia di Covid-19. Ma le cose sono poi andate oltre.

Tra abbracci e baci, Enzo Iacchetti si è lasciato trasportare e ha rubato un bacio a stampo sulla bocca di Elisa Isoardi. Una scena che ha subito suscitato l’entusiasmo dei fans del gossip e soprattutto i follower della Isoardi. La bella conduttrice non ha affatto nascosto, infatti, il difficile periodo che sta passando a livello sentimentale, e vederla allegra e corteggiata ha sicuramente fatto molto piacere ai suoi fans. Nel corso della puntata di Striscia la Notizia, si è anche parlato delle sue ex fiamme, ed in particolare di Matteo Salvini con cui ha avuto una lunga e chiacchierata storia d’amore.

A tal proposito, Elisa Isoardi ha rilasciato anche un’intervista a Silvia Toffanin nel corso di una puntata di Verissimo. che andrà in onda sabato 23 gennaio. Tra le varie domande, non potevano mancare quelle che riguardano la relazione col leader della Lega, e la presentatrice ha rivelato di essere stata legata a lui in una maniera molto importante. “Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.

Elisa Isoardi ha quindi rivelato di aver sofferto molto per Matteo Salvini e di aver passato un periodo buio, in cui non ha voluto avere rapporti col genere maschile. A differenza di lui, che invece è felicemente fidanzato con Francesca Verdini. “Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente di me. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno. In questi tre anni non l’ho voluto io, non ero ancora pronta” dice e aggiunge: “Mi piacerebbe diventare mamma”. Ha rivelato a Silvia Toffanin, ma di sicuro dovrà prima trovare qualcuno da amare.

Per quanto riguarda la sua carriera sul piccolo schermo, vederla per ben due volte in trasmissioni Mediaset ci fa pensare. Erano già girate delle voci riguardo dei problemi con i vertici Rai, che dopo il successo di Ballando con le Stelle non le hanno proposto nulla di allettante, dando molto più spazio alla ex insegnante del programma Samanta Togni. “Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose” le parole di Elisa Isoardi ci fanno pensare che potremo a breve vederla con un altro uomo, in un’altra rete.

