Elisa Isoardi, bomba sul prossimo autunno “Ha partecipato all’Isola solo perché …”

Elisa Isoardi ha partecipato all’Isola dei famosi anche se per poco tempo, dovendosi ritirare per colpa di un incidente che le è occorso ad un occhio. All’epoca di quell’incidente qualcuno disse che in realtà si era trattato di ben poca cosa e che il ritorno era stato già organizzato prima della partenza avendo concordato con la produzione un tempo limitato per la partecipazione in cambio di un programma da condurre per il prossimo autunno. Ma poi, dopo la lettura dei palinsesti, sia quelli Rai che quelli Mediaset ci si è resi conto che la Isoardi non figura e che, per quest’autunno è stata lasciata a casa.

Ad Elisa Isoardi era stato promesso un programma in cambio della partecipazione all’Isola dei famosi

Davide Maggio ha fatto sapere che per Elisa Isoardi era prevista la conduzione, forse la domenica pomeriggio al posto di Barbara D’Urso, di una trasmissione ma dopo la lettura dei palinsesti il suo nome è rimasto fuori.

Davide Maggio ha detto di Elisa Isoardi: “Ha partecipato all’Isola perché qualcuno le ha per forza garantito qualcosa ma poi qualcun altro ha detto ‘decido io’ e non se n’è fatto nulla.”

Per il momento Elisa si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia e al riguardo non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Elisa Isoardi e l’amore per Matteo Salvini

Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono stati fidanzati a lungo e hanno fatto sognare ma poi l’amore pare sia finito e se da allora lei è rimasta single fatta eccezione per qualche flirt che le è stato attribuito ma mai ufficializzato, lui si è fidanzato dopo poco con Francesca Verdini con la quale è tutt’ora fidanzato e della quale pare davvero innamoratissimo, completamente ricambiato. I due appaiono inseparabili e Elisa Isoardi si è detta felice per loro anche se quando parla del suo ex lo fa sempre in modo molto dolce.

Per far sapere a tutti che si erano lasciati, la Isoardi scrisse questa frase molto bella ma anche tanto triste che sotto intendeva, fin dall’inizio un rimpianto per un amore che doveva andare a finire in un altro modo. La Isoardi, sui social comunicò la fine della loro bellissima storia d’amore così: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”.