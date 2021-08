Elisa Isoardi choc, rompe il silenzio e sbotta: “Cacciata dalla tv, Ecco a chi faccio paura e non mi vuole più”

Riflettori puntati su Elisa Isoardi che torna a rompere il silenzio dopo l’esclusione dai palinsesti televisivi di casa Mediaset. La conduttrice ha rivelato alle pagine di Oggi come procede la sua vita e il modo in cui ha reagito a questa nuova pausa dal piccolo schermo.

L’ultimo anno non è stato facile da vivere per Elisa Isoardi che ha dovuto dire addio al programma de La Prova del Cuoco e anche allo show di Check Up che, dopo l’annuncio, non è mai andato in onda. La conduttrice, comunque sia, ha poi deciso di lasciarsi alle spalle il tempo trascorso in Rai mettendosi in gioco all’Isola dei Famosi, esperienza dopo la quale i fan davano per cera la possibilità di vedere Elisa Isoardi al timone di un nuovo show in uno dei canali del gruppo Mediaset. Così però non è stato.

Pier Silvio Berlusconi, dunque, non ha escluso la possibilità di collaborare in futuro con Elisa Isoardi che, almeno per il momento è costretta a rimanere lontana dal piccolo schermo.

Elisa Isoardi rompe il silenzio

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di vedere Elisa Isoardi in totale relax, intenda a godere di alcuni giorni insieme alla propria famiglia e circondata dall’affetto degli amici più cari. Lo stop dalla tv, quindi, sembra essere per lei solo un momento di profonda riflessione per gettare basi solide per il futuro.

L’ex de La Prova del Cuoco, infatti, al settimanale Oggi ha dichiarato: “È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda. Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”.

“L’amore non è un ossessione”

L’intervista in questione, inoltre, per Elisa Isoardi è stata anche l’occasione perfetta per parlare anche della sua vita sentimentale , dato che spesso l’ex naufraga è stata protagonista del gossip per presunti flirt a lei attribuiti.

Qui, infatti, Elisa Isoardi ha concluso dichiarando: “ Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce sé stesso, capisce meglio anche l’altro. Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita ”.

