elisa-isoardi-conquista-la-stampa-inglese:-“incantevole-in-costume”-(foto)

Elisa Isoardi conquista The Sun

A quanto pare la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi al momento in corso avrebbe conquistato anche la stampa inglese grazie alla partecipazione di Paul Gascoigne. Quest’ultimo è stato un calciatore inglese che ha giocato per diverse stagioni nella squadra bianco celeste, ovvero la Lazio. Tuttavia, a trionfare il The Sun, però, non è stato lo sportivo che giovedì scorso si è infortunato bensì l’ex padrona di casa de La prova del cuoco Elisa Isoardi.

La professionista piemontese si è conquistata anche un titolo in prima pagina ed una ricca galleria fotografica. "Elisa Isoardi incanta in costume da bagno a righe al fianco di Paul Gascoigne nella versione italiana di 'I'm A Celebrity'", titola il noto periodico britannico.

La professionista piemontese aveva il desiderio di rimettersi in gioco

Prima della sua partenza per l’Honduras Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano nazionale Corriere della Sera. In quell’occasione l’ex partecipante di Ballando con le Stelle ha detto che in Rai ha trascorso diciotto anni bellissimi, lì è stata molto bene e per lei è come se avessi fatto l’Università.

Tuttavia, adesso ha bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere. "Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria", ha asserito l'ex compagna del leader della Lega Nord Matteo Salvini.

Elisa Isoardi e la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021

Ma il racconto di Elisa Isoardi non è terminato qui. Infatti, sempre nell’intervista rilasciata qualche settimana fa al Corriere della Sera la professionista cuneese ha svelato perché ha accettato di volare in Honduras.

“Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello. Lui vive da eremita in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna, ma questa esperienza ci sta riavvicinando: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare”, ha fatto sapere l’ex volto Rai. A quanto pare quest’ultima ha un cospicuo compenso settimanale per rimanere sull’Isola dei Famosi, inoltre, pare che sia in progetto un programma mattutino nel fine settimana di Canale 5.

