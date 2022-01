Elisa Isoardi distrutta, lo sfogo contro la Rai: “Perchè non mi fanno più lavorare, ecco cosa ho scoperto”. Fan sotto choc

Elisa Isoardi è ancora senza lavoro ma non smette di lanciare segnali di fuoco al mondo del piccolo schermo, dove vorrebbe tornare. Ultimamente ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dei suoi sentimenti riguardo questa pausa forzata e del suo modo di reagire: tra corsi, social network e la voglia di un figlio. E’ da tempo che la presentatrice è scomparsa dal mondo del piccolo schermo e questa pausa lavorativa non è dipesa da una sua scelta personale. Anzi, la donna ha tentato in tutti i modi di farsi conoscere dal pubblico e di conquistare un nuovo lavoro, ma ogni tentativo è risultato inutile.

Il primo vero incarico con la Rai per Elisa Isoardi è arrivato con La prova del cuoco che ha ereditato dalle mani di Antonella Clerici. Poi, la partecipazione a Ballando con le Stelle dove ha gareggiato insieme a Raimondo Todaro. Già nel corso del talent show il suo appeal nei confronti del pubblico è diminuito e, dopo vari problemi fisici che hanno costretto la coppia a rallentare, la donna è uscita senza riuscire a raggiungere il podio. Da quel momento si può dire che è terminato il suo percorso con la rete di Stato. In programma per lei c’era Check out, che poi è stato annullato e oggi è affidato a un’altra presentatrice.

A Gente Elisa Isoardi ha spiegato cosa si prova a essere ignorate dopo aver dato tutto per la carriera: “Dopo 18 anni di lavoro, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Una pausa forzata è dura”. Sperando che si tratti realmente di una pausa e non del termine assoluto del suo lavoro sul piccolo schermo. Oggi la donna è completamente disoccupata, ma questo le ha permesso di dedicarsi maggiormente a e stessa e di migliorarsi in vista di contratti futuri.

Elisa Isoardi ha scelto di non darsi per vinta. Si sta godendo la sua mamma e si è dedicata a un corso di inglese avanzato. Ma ciò che più le da soddisfazione è la sua pagina social. E’ grazie a Instagram che la ex presentatrice è riuscita a mantenere un contatto con il suo pubblico. La donna condivide con i follower le sue giornate e spesso anche delle ricette, in memoria dei bei vecchi tempi a La prova del cuoco. “Per ora li porto nel mio mondo così, con video e immagini. Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”. Nonostante queste piccole gioie, la sua sicurezza è stata messa a dura prova.

“Mi sono sentita fragile, mi sono domandata più volte: perché sono ferma? Per un breve periodo temevo di non essere adeguata. Mi interrogavo su che cosa e dove avessi sbagliato”. Intanto, a 39 anni spunta anche il desiderio di diventare madre, anche se non ci sono amori in vista. “Il mio cuore sta benone, è sereno. Al momento sono tranquilla, voglio pensare a me, cosa che non ho mai fatto. ” Elisa Isoardi conclude così: “Ho 39 anni, a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l’espressione massima di essere donna”.

