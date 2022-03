Elisa Isoardi distrutta, non la vedremo mai più in tv: “Ecco chi blocca il mio ritorno in Rai, mi odia”. Fan sotto choc

Elisa Isoardi è ancora disoccupata e il suo rientro in Rai viene ostacolato a causa della politica e delle sue relazioni passate. Ricordiamo tutti che la donna è stata la compagna di Matteo Salvini dal 2014 al 2018. Ma prima ancora di innamorarsi del leader della Lega ha già una lunga esperienza nel mondo del piccolo schermo. Sono diversi i programmi che ha condotto per la Rai. Tra questi possiamo citare “Caccia al ladro” (2006, anno in cui si trasferisce brevemente sul canale Sky, Leonardo), “Il Festival di Castrocaro” (2007), sempre al fianco di Giletti, “Sabato & Domenica Estate”, con Attilio Romita.

La svolta della carriera per Elisa Isoardi arriva quando ha la possibilità di mettersi alla prova anche come conduttrice in solitaria. E’ infatti sul finire del 2008 che arriva uno dei momenti più importanti: a dicembre viene scelta per sostituire Antonella Clerici, che era in maternità, alla guida de “La prova del cuoco”. In un primo momento il suo ruolo avrebbe dovuto concludersi ad aprile, ma l’allora direttore di Raiuno, Fabrizio Del Noce, sembra credere davvero in lei e decide di confermarla fino alla fine della stagione. Un altro programma storico della Tv di Stato a cui è particolarmente legata a “Linea verde”, che presenta nel 2010, in contemporanea con “A come animali”.

Elisa Isoardi diventa così uno dei volti più amati del pubblico: nel settembre 2011 affianca Franco di Mare a “Unomattina”. Nel 2014 lancia il format “A conti fatti”, dove dà consigli al pubblico su come spendere al meglio i propri soldi”. “La prova del cuoco” sarà però ancora nel suo destino: lei tornerà a presentarlo nel 2018 fino alla chiusura, avvenuta nel maggio 2020. Ma adesso tutto il suo appeal sembra essere venuto meno e la Rai sembra non volerla più tra le sue fila. I motivi, a quel che si dice a viale Mazzini, sarebbero di natura politica e legati soprattutto al suo passato sentimentale.

A quanto pare, un consigliere d’amministrazione in quota Lega avrebbe posto un veto su Elisa Isoardi: “La bella Elisa pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini”. Così la presentatrice, nonostante i tentativi, non sarebbe riuscita a concludere contratti che avrebbero potuto instradarla nuovamente nel mondo del piccolo schermo. La donna era ad un passo dalla conduzione di Unomattina Estate, ma all’ultimo la Rai ha optato per la giornalista del Tg1 Maria Soave. Ma questa non è l’unica chance che ha perso.

Adesso sembra che il suo nome sia in lizza per la prossima edizione di Linea Verde, quest’anno condotto in solitaria da Beppe Convertini dopo l’addio di Ingrid Muccitelli. Elisa Isoardi conosce bene il format e già lo ha condotto in precedenza. Ma le possibilità che venga scelta proprio lei come presentatrice sono molto basse. Insomma, che il successo sulla rete di Stato dipenda dagli agganci politici di un personaggio è risaputo. Ma che una donna che si è fatta strada in questo difficile mondo venga fatta fuori per una persona contraria alla sua presenza, sembra troppo. Speriamo che prima o poi troverà un ruolo che possa rimetterla in gioco.

