Elisa Isoardi distrutta svela il suo dramma: “Ecco perché non mi fanno più lavorare, ora dico la verità”. Fan sotto choc

Elisa Isoardi è finalmente tornata su Rai 1 grazie a Mara Venier in qualità di ospite. Domenica 21 novembre infatti ha preso parte a Domenica In dove è stata intervistata dalla padrona di casa. Più che altro, la donna ha parlato del suo desiderio di tornare a lavorare sulla rete che l’ha abbandonata. E’ da tempo che la presentatrice è scomparsa dal mondo del piccolo schermo e questa pausa lavorativa non è dipesa da una sua scelta personale. Anzi, la donna ha tentato in tutti i modi di farsi conoscere dal pubblico e di conquistare un nuovo lavoro, ma ogni tentativo è risultato inutile.

Il primo vero incarico con la Rai per Elisa Isoardi è arrivato con La prova del cuoco che ha ereditato dalle mani di Antonella Clerici. Poi, la partecipazione a Ballando con le Stelle dove ha gareggiato insieme a Raimondo Todaro. Già nel corso del talent show il suo appeal nei confronti del pubblico è diminuito e, dopo vari problemi fisici che hanno costretto la coppia a rallentare, la donna è uscita senza riuscire a raggiungere il podio. Da quel momento si può dire che è terminato il suo percorso con la rete di Stato. In programma per lei c’era Check out, che poi è stato annullato e oggi è affidato a un’altra presentatrice.

Elisa Isoardi non ha più condotto una trasmissione dopo La prova del cuoco e da Mara Venier a Domenica In non è riuscita a trattenere le lacrime. “Mi piacerebbe tornare a lavorare perché condurre è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla” ha detto alla padrona di casa che è stata molto comprensiva con lei. Del resto, quello della televisione è un mondo lavorativo molto difficile. Un momento sei al top, il momento successivo non riesci a chiudere un contratto. Tutti ci sono passati e le veterane come la zia d’Italia sono le persone giuste per dare consigli.

“Ti possono togliere i programmi, ma non l’affetto del pubblico. A me è capitato e poi mi hanno richiamato qui. Il nostro lavoro va e viene. Quando sei triste ricordati queste parole” ha detto Mara Venier a una sconsolata Elisa Isoardi, che ha praticamente passato la maggior parte dell’intervista in lacrime. E’ comunque da apprezzare la sua sincerità nell’ammettere che se non si trova al comando di un programma è per una scelta dei produttori: “Sono ferma da un po’. Una pausa forzata. Sono andata in giro per l’Italia, dai miei cuochi e dalla mia mamma”. Chissà se dopo questa richiesta riuscirà ad ottenere qualcosa.

Elisa Isoardi ha poi voluto ricordare la sua relazione con Matteo Salvini. In passato la donna ha spesso evitato di parlare del suo noto ex. Questa volta, a Domenica In, ha deciso di sbottonarsi maggiormente e di rilevare dei dettagli sul loro rapporto. “Rifarei tutte le scelte. Ho amato profondamente. E sono stata anche amata. Ho avuto una grande fortuna. Siamo stati insieme cinque anni. Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo. Lo ricordo con molto affetto e con il sorriso”. La Rai libererà un posticino per la Isoardi? Staremo a vedere. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

