Elisa Isoardi, dopo L’Isola dei famosi via dall’Italia, il post è da brividi

Elisa Isoardi sarebbe in cerca di una nuova casa ed è pronta a lasciare il suo paese? Ebbene sì, è questa l’indiscrezione arrivata in queste ultime ore, proprio mentre la conduttrice ha salutato tutti gli amici e la sua famiglia, per poter iniziare la nuova avventura all’Isola dei famosi. Sembrerebbe però che la Isoardi abbia pensato di lasciare l’Italia e trasferirsi all’estero. Ma saranno vere queste voci? E soprattutto perché la conduttrice vorrebbe andare via? Facciamo un po’ di chiarezza.

Elisa Isoardi saluta tutti e parte per l’Honduras

La conduttrice Elisa Isoardi in queste ultime settimane è stata protagonista del gossip italiano per il fatto di essere la nuova naufraga di questa edizione 2021 dell’Isola dei famosi. La stessa pare abbia rilasciato in questi giorni alcune dichiarazioni al Corriere della Sera ed anche al settimanale Oggi che hanno lasciato parecchio perplessi. La Isoardi nel corso di queste interviste, avrebbe raccontato qualcosa di sé stessa e anche qualche frammento del suo passato, così come qualche progetto futuro. Forse non tutti sanno che la stessa Isoardi nei giorni scorsi aveva scritto un post sul suo profilo Instagram, salutando così tutti i suoi più affezionati follower e lasciando il profilo al suo staff per raccontare la sua avventura all’Isola dei famosi. Il popolo del web però, si sarebbe maggiormente concentrato su un altro post che è stato condiviso dalla stessa Isoardi che rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena.

La conduttrice pronta a lasciare l’Italia e trasferirsi all’estero?

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che il popolo del web abbia attenzionato un post piuttosto strano condiviso dalla stessa conduttrice. Si tratterebbe di un’immagine scattata a San Francisco e con una didascalia che fa pensare appunto al fatto che la Isoardi stia pensando di trasferirsi in America e di lasciare l’Italia. Ma sarà davvero così? Ad incrementare questa ipotesi sarebbe anche il commento scritto dalla conduttrice. Ecco le sue parole: “Senza passato non c’è futuro… intanto proviamo a costruire bene il presente”.

Nel suo futuro l’Isola dei famosi

Non si sa effettivamente quale siano i progetti futuri della Isoardi ma una cosa però è certa ovvero che per le prossime settimane, sarà impegnata in questa nuova edizione del reality di casa Mediaset. In queste settimane ha dedicato parecchio tempo alla preparazione fisica e ha chiesto anche tanti consigli al fratello che pare viva come eremita e quindi abituato a non vivere nel comfort della vita moderna.