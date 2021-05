Elisa Isoardi fa un appello a Matteo Salvini in diretta tv ” chiamami..” e in studio nessuno parla più

Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno vissuto una bellissima storia d’amore che è durata 5 anni e che la Isoardi ha definito bellissima. I due sembravano una coppia molto affiatata e che sarebbe convolata a nozze ma poi, inaspettatamente si sono lasciati e, dopo poco tempo, lui ha iniziato una storia d’amore con Francesca Verdini che dura tutt’ora e che, a detta di molti, sfocerà nel matrimonio.

Elisa Isoardi, in tante occasioni, ha detto di ricordare questa storia come la più bella della sua vita, che non rinnega nulla e che ha dimenticato i momenti brutti e ricorda solo quelli belli.

Elisa Isoardi racconta la sua storia d’amore con Matteo Salvini

Elisa Isoardi, a proposto della sua storia d’amore con Matteo Salvini, ha raccontato: “L’interesse mediatico faceva parte del gioco, io facevo la conduttrice già da 10 anni quindi sapevo quali erano le regole. E’ stato bellissimo, 5 anni stupendi, proprio tutti e 5 no, altrimenti non sarebbe finita. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo. Noi funzioniamo un po’ così: io dico sempre che il cervello e il cuore sono meccanismi stupendi ma complessi perché alla fine di una relazione ti rimangono i bei ricordi come la condivisione dell’inizio. Io avevo davvero farfalle e batticuore, è stato un amore grande che poi è evoluto in consapevolezza, alla fine è andata come è andata”.

Elisa Isoardi in tv chiede la telecamera e dice “Matteo chiamami”

Elisa Isoardi è andata ospite nel programma Venus condotto da Lorella Boccia su canale 5 e, durante la chiacchierata, le due donne hanno parlato, della vita sentimentale della Isoardi che si dichiara single da tanti anni, esattamente da dopo la fine della storia d’amore con Salvini. Poi si è parlato anche di Raimondo Todaro ma lei ha smentito che ci fosse del tenero e ha parlato solo di una bella amicizia.

La Isoardi ha detto: “C’era stima, ma non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara, non è successo niente”.

Poi sullo schermo è apparsa una foto di Matteo Salvini ma si trattava di un evidente fotomontaggio perchè la testa era montata sul fisico di Raimondo Todaro e Lorella Boccia ha detto alla Isoardi: “E’ lui dopo che vi siete lasciati” e la Isoardi guardandola ha esclamato scherzando: “Matteo se sei così, chiamami!”.

Mara Maionchi e Iva Zanicchi hanno poi chiesto alla Isoardi se si fosse pentita della foto postata sui social che li riprendeva in un momento intimo e lei ha risposto: “Era una foto d’amore, una foto di chiusura d’amore, non ha fatto scalpore su Matteo, lui non si è preoccupato, mi conosce e sa che sono una che non parla, probabilmente ha fatto scalpore per altre persone. Ho visto di peggio, ma chiedo scusa ugualmente”.

E poi le hanno chiesto: “Come sono oggi i maschi?” e lei: “ Non praticando da un po’ ci devo pensare. Non pratico da quando mi sono lasciata con Matteo. Ma va bene così. L’ultimo è stato Matteo, ognuno ha i propri tempi, ma si sta anche bene da soli, ho ritrovato i miei spazi e la bellezza delle cose che prima facevi in modo frugale. Tanti uomini sono scappati, quindi un po’ di soggezione la metto”.