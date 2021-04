Elisa Isoardi: grave incidente all’occhio | Come sta oggi dopo l’Isola dei famosi

Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi per un incidente improvviso, la naufraga ha dato l’annuncio commuovendosi in diretta, che cosa le sarà mai successo e come sta adesso?

Elisa Isoardi è stata una delle grandi protagoniste di quest’ultima edizione di L’Isola dei Famosi, ottenendo anche apprezzamenti da parte del pubblico che continua a seguire fedele lo show di Canale 5. In passato aveva partecipato anche a un altro reality: Ballando con le stelle, ritirandosi dopo un incidente.

Nell’ultima puntata oltre a una lite tra Vera Gemma e Andrea Cerioli c’è stata la nomination tra Valentina Persia, Fariba Terhani e Roberto Ciufoli. La Persia però è riuscita a scamparla grazie al televoto, mentre gli altri due hanno dovuto obbedire al giudizio del leader Andrea Cerioli che ha salvato Roberto facendo però infuriare Fariba messa di nuovo in nomination. Non c’è stata invece nessuna eliminazione, questa spetterà alla prossima puntata.

Nel corso della serata è arrivata però una brutta notizia da parte dell’ex fidanzata di Matteo Salvini, costretta a lasciare il programma per problemi di salute, ecco che cosa le è accaduto.

Elisa Isoardi: l’incidente a L’Isola dei Famosi

L’edizione di quest’anno dell’Isola pare essere particolarmente sfortunata, perché caratterizzata da infortuni e rinunce. Dopo l’addio di Brando Giorgi per un problema a un occhio, la Isoardi ha subito un incidente che ha raccontato in diretta commuovendosi anche un po’ perché, evidentemente, si era spaventata parecchio.

La sera prima della diretta stava cucinando per se stessa e le ragazze mentre c’era molto vento. “Un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e mi ha colpito la sclera. Fortunatamente non ha colpito davanti la pupilla però devo dire che ho temuto il peggio. Ho avuto paura perché non ci vedevo più. Il medico mi ha rassicurato che non ha colpito la parte della pupilla” ha detto.

Per questo motivo aveva saltato la prova delle Amazzoni, sostenuta invece dalle compagne Vera Gemma e Miryea Stabile. Inizialmente si pensava che il problema si potesse risolvere in poco tempo, ma non è stato così. Dopo aver effettuato un ulteriore controllo medico la Isoardi si è presentata in Pelapa per dare un grave annuncio.

Elisa e la ferita all’occhio: “tutto sotto controllo”

L’ex conduttrice di La prova del cuoco ha dichiarato di dover tornare a casa, a malincuore perché l’esperienza le era piaciuta molto. Ecco che cosa ha detto: “per adesso è tutto sotto controllo, lo dico per i miei genitori. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese, l’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la libertà di mostrarmi per quello che sono”.

Ha poi concluso, sempre un po’ commossa: “quando ho ricevuto la notizia non ci ho pensato un secondo: avevo bisogno di andar via. È stata l’esperienza più bella della mia vita e dover tornare mi uccide.” La concorrente ora deve tenere la benda e fare ulteriori esami.

