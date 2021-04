elisa-isoardi-ha-lasciato-l’isola-dei-famosi:-decisione-improvvisa-in-diretta

Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 a causa dell’incidente all’occhio. Sembrava andasse tutto bene in realtà, infatti a inizio puntata stasera la naufraga ha raccontato che i medici le avevano dato rassicurazioni. Nelle ultime ore ha avuto un incidente mentre cucinava e le è arrivato un lapillo dal fuoco, dritto nell’occhio purtroppo. Lei si è spaventata tanto, quindi ha lasciato Playa Esperanza per degli accertamenti medici. Stasera è rientrata in Palapa, sembrava che tutto andasse bene, anzi è stata proprio lei a dirlo.

Nonostante avesse una benda sull’occhio, Elisa ha raccontato di essere più tranquilla dopo la visita del medico. Quando era sulla spiaggia però le dava molto fastidio la luce del sole, perciò ha chiesto di essere visitata di nuovo. La Isoardi è riapparsa poi in Palapa quando insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile avrebbe dovuto giocarsi il ritorno in gioco sull’Isola 2021. Entrata in Palapa, Elisa ha comunicato di dover abbandonare l’Isola dei Famosi:

“È tutto sotto controllo per ora. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente a un mese”

L’ormai ex concorrente ha proseguito spiegando che non se lo aspettava. In effetti l’abbandono di Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi è stato inaspettato, visto che a inizio puntata aveva tranquillizzato il pubblico. Inoltre prima di lei anche Brando Giorgi è stato costretto a lasciare il gioco. Due abbandoni in una sola serata per l’Isola di Ilary Blasi. La Isoardi comunque era emozionata nel dire addio alla sua isola, ha spiegato che ha voluto farla con tutta sé stessa. Appena è arrivata la chiamata non ci ha pensato su due volte, anche perché aveva bisogno di andare via. Quindi ha ringraziato i suoi compagni di viaggio ed è andata via.

Ilary ha salutato la sua naufraga con dispiacere, ma se il medico le ha consigliato di approfondire in Italia è meglio così. Anche Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini erano molto dispiaciuti. Gli opinionisti erano d’accordo sul fatto che Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi sia stata una naufraga ideale e una leader naturale. E che il gioco abbia perso un valido concorrente. Elettra l’ha addirittura definita una “punta di diamante” di questa edizione.