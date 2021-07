Elisa Isoardi ha tifato l’Italia così | Gambe da urlo in primo piano | La foto boom di like

Elisa Isoardi tifa Italia – Solonotizie24

Gli Europe di calcio hanno scatenato gli Italiani che, dopo la vittoria con la Spagna e la conquista della finale, sono scesi in piazza per far sentire il loro coro da stadio ma… a catturare l’attenzione del web troviamo però Elisa Isoardi che mostra ai fan il modo in cui ha tifato la nazionale.

In questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere spesso Elisa Isoardi nel mirino dell’attenzione del gossip italiano in un primo momento per via della partecipazione travagliata all’Isola dei Famosi e, successivamente, dopo la presentazione dei palinsesti televisivi.

Nel corso delle ultime ore, però, a far discutere è stato l’outfit scelto dalla conduttrice la sera in cui si è disputata la partita degli Europei Spegna – Italia. Una foto, dunque, che in men che non si dica ha scatenato i fan della conduttrice sui social.

Elisa Isoardi , la tifosa che non ti aspetti

Ebbene sì, l’estate di Elisa Isoardi è cominciata già da qualche settimana ma anche lei non si è tirata indietro nel momento in cui gli Europei per l’Italia sono diventati sempre più ricchi di sorprese, conquistando la finale grazie alla vittoria con la Spagna.

Non a caso, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la pubblicazione di una foto che mostra la conduttrice in pantaloncino e maglietta, seducente e splendida con indosso un outfit super seducente, lasciando così i fan assolutamente senza parole.

Il futuro della conduttrice in tv

La concentrazione sui social da parte di Elisa Isoardi ha lasciato intendere ai sostenitori della conduttrice come nel suo futuro, più che la televisione, possa esserci la possibilità di una nuova frontiera lavorativa proprio come social influencer.

Infatti, dopo l’esclusione anche dai palinsesti televisivi di casa Mediaset e le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi che escludono la possibilità imminente di poter collaborare con la conduttrice, ecco he a romper ei il silenzio in tal senso è stata proprio Elisa Isoardi. Ospite della trasmissione radiofonica Esercitoitaliano, la Isoardi ha in merito al suo futuro ha dichiarato: “In questo momento importante della mia vita si segna. Sto semplicemente studiando e leggendo tantissimo facendo sport, aspettando e capendo quali saranno le proposte più belle”.