Elisa Isoardi: la ‘verità’ sull’abbandono dell’Isola | L’occhio non c’entra

Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva ed ex modella molto nota. Ultimamente è stata uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi ma si è dovuta ritirare per un incidente, ma se non fosse così? Che cosa è successo realmente?

Elisa Isoardi è una ex modella e conduttrice televisiva che in passato ha partecipato anche a Miss Italia. E’ in tv dal 2005 con il programma Guarda che Luna di Massimo Giletti.

In passato ha presentato diversi programmi come Linea Verde e Unomattina, mentre nel 2018 ha sostituito Antonella Clerici a La prova del cuoco, ma solo per un paio d’anni. Il 15 marzo scorso è sbarcata in Honduras come naufraga a L’Isola dei Famosi, reality di Canale 5 che continua a fare grandi ascolti. Lì ha fornito un’ottima prova, integrandosi con il gruppo e dimostrandosi determinata nell’arrivare alla finale, le cose però non sono andate come immaginato.

Nell’ultima puntata serale dello show Beatrice Marchetti ha deciso di proseguire da sola a Playa Imboscada, mentre sono andate in nomination Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma. Le ultime due sono state stabilite dal leader del gruppo Roberto Ciufoli. Nel frattempo la Isoardi è tornata a casa a causa di infortunio. Ma le cose stanno davvero così? Dagospia ha rilasciato un’indiscrezione. Scopriamo di cosa si tratta.

Elisa Isoardi: l’incidente all’occhio all’Isola dei Famosi

Dopo un mese di permanenza l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha dovuto fare le valigie e tornare a casa all’improviso. Il motivo riguardava la sua salute, mentre stava cucinando un lapillo rovente le era entrato nell’occhio, ferendola. Inizialmente sembrava che fosse tutto a posto, ma successivamente ha preferito lasciare l’isola per fare degli accertamenti.

Ad annunciarlo a Ilary Blasi e al pubblico a casa è stata lei stessa, commuovendosi anche un po’: “purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese, l’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la libertà di mostrarmi per quello che sono”.

I dubbi sull’addio all’Isola dei Famosi

Su Instagram la presentatrice aveva rassicurato i fan con un messaggio: “sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene.” Sul social proseguiva affermando di essere orgogliosa della prova sostenuta che le aveva permesso di mettere a nudo una nuova parte di sè.

Secondo Dagospia però questa non sarebbe tutta la verità “nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti“.

Sempre secondo Dagospia Elisa, come già anticipato da Oggi, potrebbe presentare una sorta di spinoff di Mattino Cinque durante il weekend, prendendo così il posto della Panicucci. Sul caso però non ci sono conferme o smentite ufficiali.

