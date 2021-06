elisa-isoardi,-l’indizio-che-testimonia-il-suo-futuro-in-mediaset:-cosa-bolle-in-pentola

L’ex conduttrice di Rai 1 e de La Prova del Cuoco ha lanciato indirettamente un’importante prova per il suo futuro in tv: di cosa si tratta.

Tornata in auge grazie al reality show de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi torna a flirtare con il pubblico e la tv. Per lei si tratta di un obiettivo già dichiarato da tempo, come previsto dai giornali gossip.

Cresce sempre più l’attesa nel vedere, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco su Rai 1 aprire un nuovo capitolo di conduzione in Mediaset. A testimoniare il suo nuovo sbarco sulla rete ammiraglia di Canale 5 è una foto “galeotta”, in compagnia di uno showman veterano del “Biscione”.

Insomma, il ritorno in tv della Isoardi, dopo varie parentesi, in qualità di concorrente di show di lusso sulla tv nazionale è sempre più vicino! Andiamo a scoprire i dettagli dell’incontro decisivo che potrebbe cambiare per sempre il futuro di Elisa

L’incontro che suscita grande curiosità: Elisa Isoardi è più vicina al ritorno in tv

L’abbiamo ammirata in tutto il suo caliente fascino, nel programma confidenziale di “Venus Club”, durante le scorse puntate. Elisa Isoardi si è raccontata a 360 gradi dinanzi al suo pubblico, che mai come stavolta è molto vicina a riabbracciarla in tv, dove tutto nacque per lei.

Mesi fa scappò un incontro romantico tra lei ed Enzo Iacchetti, al Montecarlo Film Festival che vide entrambi i conduttori sfilare l’uno accanto all’altra, sul palcoscenico delle grandi occasioni.

In quella circostanza, i due colleghi erano entrambi sorridenti e affiatatissimi nel mostrare la loro intesa al pubblico, che questa volta avrebbe trovato le sue definitive risposte a tutte le curiosità.

Elisa era stata invitata anche nello studio del tg satirico di canale 5, Striscia La Notizia, per scambiare due chiacchiere. E magari chissà “scaldare” i motori per eseguire le prove che la iscriverebbero nella lista al femminile della conduzione di Striscia, già dal prossimo autunno, andando a fare compagnia a Michelle Hunziker. I fan non si dispiacerebbero di certo!