elisa-isoardi-manda-una-frecciatina-romantica?-impazza-il-gossip

Elisa Isoardi lancia una frecciata e il web si infiamma: ecco il motivo

Elisa Isoardi ha ribadito nell’ultimo periodo di essere pronta ad innamorarsi di nuovo dopo la travagliata fine della storia con Matteo Salvini. Elisa Isoardi, nelle ultime ore, ha infiammato il gossip con una frecciatina su Instagram non passata inosservata. “Tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare, perché ti fa paura quello che succederà” scrive, tra l’altro, Elisa postando una foto con descrizione una poesia nella quale fa capolinea proprio la fase riportata poc’anzi. La domanda che tutti si sono fatti è a chi sia rivolta questa frecciata/poesia scritta da lei stessa, e al momento non sembra esserci una risposta abbastanza soddisfacente da togliere i dubbi in merito.



Elisa Isoardi e il flirt con Raimondo Todaro: come il web aveva sognato

Dopo la fine della travagliata storia con Matteo Salvini, per Elisa Isoardi sembrano di nuovo pronte ad aprirsi le porte del cuore, anche se ad oggi non pare esserci un nome in grado di far batterle il cuore. A Ballando Con Le Stelle, però, molti avevano ritenuto che la conoscenza con il maestro di ballo Raimondo Todaro potesse sfociare in un flirt che avrebbe appassionato davvero tutti. Il presunto flirt con Raimondo Todaro, però, non ha mai avuto riscontri ed anzi, le voci che lo riguardavano si sono spente tanto velocemente quanto velocemente erano nate, annullando i sogni dei fan che approvavano la coppia. Appare difficile, dunque, capire a chi Elisa Isoardi ha rivolto la sua attenzione con il suo post su Instagram, anche perché negli ultimi tempi è totalmente concentrata sulla prossima esperienza all’Isola Dei Famosi, una partecipazione definita dalla stessa Elisa un’opportunità di vita, non esente però da polemiche.

Isola Dei Famosi, Elisa Isoardi travolta dalle critiche: il motivo

Per Elisa Isoardi L’Isola Dei Famosi rappresenterà un momento storico nella sua carriera, sia perché per la prima volta la vedremo alle prese con un reality sia perché la sua partecipazione a quest’ultimo segna il passaggio da Rai a Mediaset. Proprio quest’ultimo aspetto della sua decisione non ha avuto un buon riscontro, con i fan che ritengono sbagliato lanciarsi in un reality, soprattutto perché della ‘concorrenza’, abbandonando la conduzione. Elisa Isoardi, però, rimasta apparentemente un po’ fuori dai palinsesti della conduzione Rai, sembra decisa a rimettersi in gioco in questa nuova esperienza, che magari potrebbe rappresentare un nuovo inizio dal punto di vista anche professionale.

