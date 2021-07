elisa-isoardi,-non-trattiene-le-lacrime:-un-dolore-fortissimo

Elisa Isoardi si mette a nudo su Instagram e confessa la grande emozione provata per un evento in particolare: il dolore che l’ha sconvolta.

Tutti noi in questi anni abbiamo imparato ad apprezzare Elisa Isoardi. Non soltanto per il suo fascino, ma anche per altre qualità.

Elisa Isoardi (foto da profilo ufficiale Instagram)

Da quando, circa vent’anni fa, ha partecipato a ‘Miss Italia’, la bella piemontese di strada ne ha fatta nel mondo della tv. Dove si è sempre caratterizzata per la sua professionalità ma anche per la sua empatia.

Impossibile non lasciarsi conquistare dalla sua dolcezza e semplicità d’animo. Che dimostra in ogni occasione, anche sul suo profilo Instagram. Dove, pur non mancando gli scatti in cui si dimostra irresistibile, non si atteggia a diva e cerca di rimanere sempre se stessa.

Proprio sul suo profilo Instagram, Elisa ha dato prova, nuovamente, del suo animo sensibile che la rende un personaggio tra i più apprezzati nel mondo del piccolo schermo.

Elisa Isoardi, su Instagram il monito ai suoi fan: “La vita insegna”

Una riflessione, la sua, che parte da quanto accaduto in occasione di Italia-Spagna, la semifinale di Euro 2020 vinta dagli azzurri ai calci di rigore.

Una gara molto sofferta per gli azzurri, che hanno tenuto duro rischiando però più volte di capitolare al cospetto di una Spagna che nei 120 minuti prima dei rigori aveva destato un’impressione migliore.

Ebbene, l’allenatore iberico Luis Enrique, a fine gara, ha dimostrato grande sportività e serenità dichiarando che avrebbe fatto il tifo per gli azzurri in finale, non appellandosi alla miglior prestazione dei suoi.

Elisa in particolare è rimasta colpita dalla vicenda del tecnico, che, come gli appassionati di calcio sapranno, ha perso qualche tempo fa la figlia Xana, di soli 9 anni. Un dolore difficile da comprendere e che forse ha portato Luis Enrique a relativizzare le delusioni sportive.

Così, Elisa, in una story con sullo sfondo un articolo di giornale che parlava proprio di Luis Enrique, ha scritto: “La vita insegna. Chapeau“.

Eliminata la Spagna, all’Italia rimane da battere solo l’Inghilterra, in finale, per laurearsi campione d’Europa. Elisa e tutti gli italiani attendono il match di domenica con grande trepidazione.