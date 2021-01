elisa-isoardi-rompe-il-silenzio-su-todaro:-nuova-versione-dopo-ballando-con-le-stelle

Il futuro lavorativo per Elisa Isoardi sembra essere davvero un mistero, ed ecco che per la conduttrice si prospetta la possibilità di un nuovo progetto in Rai ma insieme a Raimondo Todaro? Ecco il nuovo rumors.

Sono stati mesi molto intensi quelli vissuti da Elisa Isoardi pronta tornare in tv per la messa in onda di Check Up. Il programma era stato annunciato anche nei palinsesti ma, dopo Ballando con le Stelle, tutto si è fermato per la Isoardi che attualmente si trova in una fase di stallo.

Nel corso delle ultime ore per lei si torna a parlare di un nuovo progetto in Rai e che la potrebbe vedere al fianco di Raimondo Todaro?

Elisa Isoardi la riunione con Stefano Coletta

Che per Elisa Isoardi ci sia una fase di stallo da un punto di vista lavorativo era cosa ben nota a tutto, ammessa poi dalla stessa conduttrice anche in diverse occasioni affermando di essere un periodo di semina e rivalutazione della sua persona in vista di un futuro roseo. In occasione della lunga intervista rilasciata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin ha detto di essere pronta a nuove occasioni lavorative e che è pronta a scegliere chi sarà in grado di accettarla per le sue grandi qualità.

Nel corso delle ultime ore, inoltre, a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di un rumors riguardante una possibile riunione con il direttore di rete Stefano Coletta, ma non è ben chiaro se per un nuovo progetto o per porre fine definitivamente ai diciotto anni di collaborazione.

Alla rivista di Nuovo TV, Elisa Isoardi parlando del futuro ha dichiarato: “Sono sicura che presto ci sarà qualcosa da fare. Vedrò il direttore di Rai1 nei prossimi giorni per capire a proposito di Check Up, che è saltato”.

La verità su Raimondo Todaro

In questo frangente, inoltre, sono tanti i fan che stanno cercando di capire cosa possa essere successo tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, fantasticando anche su un’ipotetica collaborazione tra i due sempre in Rai. La conduttrice, comunque sia, in merito al loro rapporto è stata molto concreta affermando come i due dopo Ballando con le Stelle siano rimasti solo ed esclusivamente degli ottimi amici.

Il 2021, dunque, per Elisa Isoardi è un anno da scrivere e rivoluzionario mentre voci di corridoio parlano di un possibile corteggiamento per la conduttrice da parte della redazione de L’Isola dei Famosi che la vorrebbe nel cast dei naufraghi.

