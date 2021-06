Elisa Isoardi, sapete come era prima di diventare vip? Il cambiamento è incredibile – FOTO

La conduttrice ha esordito giovanissima in un noto concorso di bellezza, le foto la descrivono bella e solare come oggi: vedere per credere.

Classe 1982, bellezza sconvolgente e una professionalità da vendere. La conduttrice Elisa Isoardi è nel cuore della gente anche grazie alla sua recente partecipazione al reality “L’Isola dei Famosi” e a “Ballando con le Stelle” dove ha dimostrato la sua bravura nel ballo assieme al maestro Raimondo Todaro.

Elisa però nelle vesti di conduttrice ha anche guidato prestigiose trasmissioni come “Effetto Sabato”, “Unomattina” e sostituisce Antonella Clerici ne “La prova del cuoco”.

Compagna di Matteo Salvini per quattro anni dal 2015 al 2019 ha dato scalpore nonostante tutte le critiche li volessero agli antipodi.

In ballo per lei dal prossimo autunno forse una nuova conduzione sulla rete Mediaset, un nuovo inizio che sicuramente farà gioire molti i fan della Isoardi che da sempre si è fatta amare per la sua genuinità.

Ve la ricordate però agli inizi di carriera quando ha debuttato in tv? Facciamo un paso indietro nel tempo.

Elisa Isoardi, la trasformazione racconta molto di lei

La Isoardi è una bellissima donna, fascino magnetico e fisico statuario. Forse non tutti ricorderanno che il suo debutto appena 18enne avvenne proprio nel concorso di “Miss Italia”.

Elisa Isoardi Miss Italia 2000 (Foto dal web)

Nel 2000 Elisa Isoardi partecipa al concorso di Miss Italia in qualità di “Miss Valle D’Aosta” e si aggiudica la fascia di “Miss Cinema”. Nello stesso anno si trasferì a Roma per studiare recitazione, diplomandosi proprio in Teatro drammatico presso la scuola sperimentale “Agorà”.

Da lì il passo è breve e diventa prima modella per Max Mara, Brooksfield e Carlo Pignatelli, poi la decisione di abbandonare questa strada e seguire il sogno della conduzione televisiva.

Le foto dei suoi esordi la mostrano con il volto acqua e sapone, trucco molto marcato sulle labbra e sopracciglia sottili come voleva la moda allora.

Il sorriso e lo sguardo però è lo stesso di oggi, genuina e solare, le due caratteristiche che da sempre sono più apprezzate di lei.