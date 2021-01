Elisa Isoardi sbotta sui social e fa un brutto gesto contro Raimondo Todaro. “Mi ha fatto soffrire, cos’è successo davvero”

Elisa Isoardi ha svelato tramite un post su Instagram di stare attraversando un periodo difficile, facendo preoccupare non poco i suoi molteplici follower. “Pronta per uscire. Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate. E invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza” così ha scritto l’ex conduttrice di La prova del cuoco, ricevendo subito tantissimi commenti di incoraggiamento e ben 5.666 like finora, a confermare quanto il pubblico italiano sia legato al suo personaggio.

Dettaglio importante che lascia indizi sui motivi del crollo emotivo di Elisa Isoardi, due stories Instagram che ha pubblicato prima del post: nella prima, la celebre canzone di Sergio Cammariere, Tutto quello che un uomo; nella seconda, è il turno di Gianna Nannini con A chi non ha risposte. Due brani sentimentali e malinconici che lasciano intendere i problemi della Isoardi siano legati a delle delusioni d’amore. Ci tocca adesso cercare di capire chi è l’uomo che sta facendo soffrire l’amato volto Rai. Del resto Elisa ha un passato amoroso ben conosciuto e variegato.

Ripercorriamo insieme gli uomini di Elisa Isoardi. Il nome che ha destato più scalpore è sicuramente quello di Matteo Salvini. Col leader della lega la presentatrice ha avuto una storia durata ben tre anni, dal 2015 al 2018. Dopo la rottura, fu lei stessa a svelarne i motivi, legati al fatto che Salvini era troppo carico di impegni politici che lo portavano sempre lontano da casa e quindi dalla sua bella fidanzata, che ha deciso di non accettare il ruolo di first lady. Successivamente, a far battere il cuore della Isoardi è stato l’attore comico toscano Giorgio Panariello.

Con lui la relazione, secondo quanto affermano i media, sarebbe durata solo otto mesi, breve ma intensa. Dopodiché è stato il turno dell’imprenditore Alessandro Di Paolo, con cui Elisa Isoardi ha avuto una storia terminata solo qualche mese fa. La nostra vena romantica, però, vuole immaginare che le sofferenze della conduttrice siano legate a un altro nome, quello di un ballerino che in Rai riscuote sempre molto successo. Ricordiamo che la presentatrice è stata concorrente di Ballando con le Stelle di Milly Carducci quest’anno, in coppia con Raimondo Todaro.

I fans della trasmissione hanno sognato che tra i due nascesse una storia d’amore, che però Elisa Isoardi e il suo insegnante hanno sempre smentito, parlando invece di una profonda amicizia. Ma sappiamo bene che il bel Raimondo conquista quasi sempre le sue allieve, con i suoi modi di fare dolci e protettivi. Nulla vieta che l’ex di Salvini abbia quindi ricevuto una delusione d’amore proprio a causa sua. A farcelo pensare, in particolare, sono i mancati auguri della conduttrice ballerina sulla pagine di Todaro, che proprio ieri 19 gennaio ha compiuto 34 anni.

Tra tutti i nomi, chi è quello che spicca per la sua assenza? Proprio il suo, quello di Elisa Isoardi che, mentre Raimondo Todaro festeggiava in compagnia della sua nuova fiamma, era chiusa in casa ad affrontare il suo momento di crisi sentimentale. Sappiamo infatti che il ballerino è attualmente impegnato in una relazione con un altro volto Rai, quello di Sara Arfaoui, che è professoressa a L’Eredità di Flavio Insinna. La modella 25enne è nata a Nizza da genitori tunisini, ha occhi azzurri, capelli mori e un fisico mozzafiato. Ed è stata paparazzata da Chi in scooter, poi mano nella mano e infine in un bacio con Raimondo. Povera Elisa, speriamo che riuscirà presto a dimenticarlo.

